Get git commit information in your React Application as a JavaScript object. No configuration necessary if you use create-react-app.

Usage

You need to install this repository as an NPM devDependency :

npm install --save-dev react-git-info

After that you can import the information to your static React files.

import GitInfo from 'react-git-info/macro' ; const gitInfo = GitInfo(); console .log(gitInfo.branch); console .log(gitInfo.tags); console .log(gitInfo.commit.date); console .log(gitInfo.commit.hash); console .log(gitInfo.commit.message); console .log(gitInfo.commit.shortHash); < p > {gitInfo.commit.message} </ p >

TypeScript Support

There is built-in TypeScript support, you won't have to install external types.

How it works