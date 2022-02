###REACT-GETSCREEN

This package provides a React higher order component which adds some useful methods to your wrapped components in order to get your screen width. While you should solve your responsiveness issues with css, sometimes you just need to render different components depending on the display type.

######Install

npm install react-getscreen --save

######Example

import React, { Component } from 'react' ; import {withGetScreen} from 'react-getscreen' class Test extends Component { render() { if ( this .props.isMobile()) return < div > Mobile </ div > ; if ( this .props.isTablet()) return < div > Tablet </ div > ; return < div > Desktop </ div > ; } } export default withGetScreen(Test);

It supports an options object containing following props: