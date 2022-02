Generate default props based on your React component's PropTypes

generateProps({ name : PropTypes.string, number : PropTypes.number })

Installation

$ npm install --save-dev react-generate-props

Usage

Important: Initialize the library before importing any components into your test suite.

import { init } from 'react-generate-props' init()

Define your component's propTypes.

const Counter = ( { count } ) => < div > {count} </ div > Counter.propTypes = { count : PropTypes.number.isRequired } export default Counter

Pass the component to this library. It will generate reasonable props based on the defined types.

import generateProps from 'react-generate-props' import Counter from './counter' generateProps(Counter)

Use these default props to reduce boilerplate and prop type validation errors in your tests! 🎉

Example

A more in-depth example.

class Component extends React . Component { static propTypes = { title : PropTypes.string.isRequired, followers : PropTypes.number.isRequired, user : PropTypes.shape({ loggedIn : PropTypes.bool.isRequired, name : PropTypes.string.isRequired }).isRequired } render() { <div> < h1 > {this.props.title} </ h1 > < small > {this.props.followers} </ small > { this .props.user.loggedIn && < p > Hello, {this.props.user.name}. </ p > } < /div> } } export default Component

import generateProps from 'react-generate-props' import Component from './component.jsx' const props = generateProps(Component) render( < Component { ...props } /> ) /* => < div > < h1 > title </ h1 > < small > 1 </ small > < p > Hello, name. </ p > </ div > */

API

The library takes two arguments.

generateProps(schema, opts)

schema : An Object, Function, or Class containing a PropTypes definition, or a single PropType. All of the following are valid:

Plain Object

const Counter = { count : PropTypes.number.isRequired }

Plain Object with a propTypes key

const Counter = { propTypes : { count : PropTypes.number.isRequired } }

Functional Component

const Counter = ( { counter } ) => { } Counter.propTypes = { count : PropTypes.number.isRequired }

React.Component Class

class Counter extends React . Component { static propTypes = { count : PropTypes.number.isRequired } }

Single PropType

const Counter = PropTypes.shape({ count : PropTypes.number.isRequired }).isRequired

In each of these cases, the effect would be the same

generateProps(Counter)

opts : An Object which may contain the following:

{ required : true , optional : false , generators : { bool : ( propName ) => false , function : ( propName ) => spy(), number : ( propName ) => propName.length, instanceOf : ( propName, klass ) => new klass(), oneOf : ( propName, values ) => values[values.length - 1 ] } }

One More Example