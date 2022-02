Happy to build the forms in React ^_^

react-formutil 定义了一种表单状态的收集、分发、同步模型。基于此,你可以很方便的使用 react-formutil 来创建、管理你的页面表单。

无论你是否已经了解了 react-formutil 的特性、用法以及 API,开始项目前,请务必阅读下我们建议的最佳实践!

安装 Installation

react-formutil 现在已经 正式 1.0 版本了,这代表我们其 API 设计已经趋于完整稳定。事实上, react-formutil 从创建之处的 0.0.1 版本到目前的 1.0 ,其 API 设计从来没有发生重大变动,每个版本都是向前兼容的。这代表无论你当前在哪个版本,你都可以无痛升级到最新版,并且立即获得新版本的特性支持!

最新版

npm install react-formutil --save yarn add react-formutil

0.5.x 包含了一些对 v16.3 以前版本的 react 的一些 polyfills 处理,所以可以用于小于 16.3 的 react 版本。如果你还在使用早期版本的 react,可以使用该版本。

所有的 react@16 早期版本的 react,都可以升级到最新的 react,所以建议将项目中的 react 都进行升级,并使用最新的 0.6.x 版本的 react-formutil .

UMD包

UMD 格式包既适用于 webpack rollup 等模块打包工具,也可以直接用于浏览器 script 标签引入(当然,前面需要先引入 react 的代码包)。我们也提供了两个版本的包供选择:

生产环境 Production 压缩后的代码包,体积比较小:

https://unpkg.com/react-formutil/dist/react-formutil.umd.production.js

开发环境 Development 未压缩代码,方便调试查错:

https://unpkg.com/react-formutil/dist/react-formutil.umd.development.js

示例 Examples

先看一个简单的示例:

Demo on codeSandbox.io

如果上方地址无法访问或者较慢,也可以查看:Demo on github pages

上面的示例简单展示了 react-formutil 的基本用法,你可以通过查看源代码(在 codeSandbox 或者查看docs)。

另外也准备了一些实例引导教程,教你一步步学习如何上手 react-formutil ! 你可以点击下方链接进入在线示例教程,跟着页面引导一步步学习如何由简到深的开发自己的表单组件!

使用 Usage

react-formutil 主要提供了一个 Field 组件和一个 Form 组件,另外还有几个基于此的高阶组件:

react-formutil 不像很多你能看到的其它的 react 表单库,它是非侵入性的。即它并不要求、也并不会强制渲染某种固定的 dom 结构。它只需要提供 name 值以及绑定好 $render 用来更新输入值,然后一切就会自动同步、更新。

需要强调,当使用 Field 和 Form 时,我们建议以函数作为子节点方式调用: function as child 当然,你也可以通过 render 属性来调用:render props 也可以传递 component 来指定直接渲染一个组件。

<Form> {$formutil => { return < Field name = "username" > {props => < input /> } </ Field > ; }} < /Form> / /或者使用children属性 <Form children={$formutil => <Field name="username" children={props => <input / >} />} /> <Form render={$formutil => <Field name="username" render={props => <input />} />} /> //或者使用component属性 <Form component={MyForm} /> //当然也可以传递普通组件作为子节点 //Field组件写在loginForm这个组件中 <Form> <LoginForm /> </Form>

对于 <Form /> <Field /> <EasyField /> 三个组件,其相关属性的优先级为: component > render > children

Field 是一个标准的 react 组件,一个 Field 即代表一个表单域。它维护了一个与当前域有关的状态模型(具体可以参考: $fieldutil )。

它可以理解为表单控件的顶层组件,它本身不渲染任何实际 DOM 节点。它通过向子组件传递 $fieldutil 对象来同步表单控件的状态。

每个表单域的渲染都应当通过 Field 来实现。它提供了多种调用方法,可以以函数、或者 React 组件当作子组件调用,推荐使用render props。

Field 可以接收以下几个属性参数:

render component

这两个属性为可选,并且不能同时存在(component 会优先于 render,而将其覆盖)。

当使用function as child方式时,可以不传该属性。

如果设置了该属性,则其会覆盖掉 function as child 方式。

<Field name= "username" render={$fieldutil => <input />} /> // 或 <Field name="username" component={MyField} />

name

该项必填, name 可以是一个简单的字符串,也可以是一个字符串表达式(该表达式执行没有 scope , 所以表达式中不能存在变量)

<Field name="username" />

<Field name="list[0]" />

<Field name="list[1].name" />

<Field name="list[2]['test' + 124]" />

以上都是合法的 name 值。对于多层级的 name 值,生成的表单参数对象,也会基于该对象层级创建。例如,上面的示例,将会生成以下格式的表单参数对象:

{ "username" : "" , "list" : [ "" , { "name" : "" }, { "test124" : "" }] }

0.5.4 起, $defaultValue 也可以传递一个函数,该函数接收所有传递给 Field 的 props,然后返回的要设置的默认值。类似 react-redux 中的 mapPropsToState 用法。

$defaultValue 可以通过传递一个值,或者一个返回初始值的函数,来将其作为 Field 的默认值/初始值。如过不传递该参数,则默认值都为空字符串。通过该属性,你可以指定某个表单控件的默认值或初始值。

<Field $defaultValue="username" />

<Field $defaultValue={{name: 'dog'}} />

$defaultValue 可以是任意类型值。

0.5.4 起, $defaultState 也可以传递一个函数,该函数接收所有传递给 Field 的 props,然后返回的要设置的初始状态。类似 react-redux 中的 mapPropsToState 用法。

$defaultState 可以覆盖表单控件的的默认状态,通过传递一个 { [key]: value } 对象,或者一个返回 { [key]: value } 对象的函数,来将其作为 Field 的初始状态。

<Field $defaultState={{ $value : 'username' }} /> < Field $ defaultValue = "username" />

上面两者等效,其实表单控件的值只是状态里的一个字段 $value

该属性可以设置表单控件的校验方式,同时支持同步和异步校验。它是 key: value 的对象形式,key 为校验类型标识,value 为校验函数。仅当校验函数返回 true 时,表示该项校验通过,否则其他值将会被当作错误信息保存到状态中。

异步校验:如果校验函数返回一个 promise 对象,则 resolved 表示校验通过, rejected 则校验不通过,同时 rejected 返回的 reason 将会被当作错误信息保存到 $error 对象中。

异步校验时,状态里会有 $pending 用来表示正在异步校验。如果值快速变化,会触发多次异步校验,但是 Field 只会响应最后一次异步校验结果,前面没有结束的异步校验,无论结果是否通过,都会被忽略!!

异步校验不会被自动取消,你需要自己在校验函数实现时,确保被多次调用时,可以取消掉之前未结束的异步校验(例如未响应的 ajax 请求,需要 abort 掉它)。

特别注意: 仅仅设置了 $validators ,并不会触发校验,还需要设置匹配 $validators 中每一项的属性标识符,该属性的值会作为第二个参数传递给校验函数。

校验被调用,会传入三个值:value、attr、props

value 为当前 Field 的值

为当前 Field 的值 attr 为校验标识值

为校验标识值 props 为当前传给 Field 的所有 props,还包括以下三个特殊的值: props.$validError 表示当前校验中,前面已经校验出的错误信息 (该属性为 0.5.0 新增) props.$fieldutil 当前 Field 的 $fieldutil 对象 (该属性为 0.5.0 新增) 。 该值为上一次渲染的状态,可以通过 $fieldutil.$new() 尝试获取最新渲染状态 props.$formutil 当前 Field 所属 Form 的 $formutil 对象。 该值为上一次渲染的状态,可以通过 $formutil.$new() 尝试获取最新渲染状态

为当前传给 Field 的所有 props,还包括以下三个特殊的值:

<Field required maxLength= "5" disableChar= "z" asyncCheck $validators={{ required : value => !!value || '该项必填' , maxLength : ( value, len ) => value.length <= parseInt (len) || '最少长度:' + len, disableChar : ( value, char ) => value.indexOf(char) === -1 || '禁止输入字符:' + char, minNumber : ( value, limit ) => value > parseFloat (limit) || '输入值必需大于:' + limit, asyncCheck : value => axios.post( '/api/v1/check_account' , { account : value }).catch( error => Promise .reject(error.message)) }}> {$fieldutil => ( < div className = "form-group" > < label > 密码 </ label > < input type = "number" onChange = {ev => $fieldutil.$render(ev.target.value.trim())} value={$fieldutil.$viewValue} /> {$fieldutil.$invalid && < div className = "error" > {$fieldutil.$getFirstError()} </ div > } </ div > )} </ Field >

在这个例子中,我们通过\$validators 设置了 required 、 maxLength 以及 disabledChar 的校验规则。同时通过属性 props 表示了需要校验这三个字段。然后我们可以通过状态判断将错误信息展示出来。

当然,也可以只在一个校验函数里校验多个规则,甚至混合异步校验:

<Field baseCheck $validators={{ baseCheck(value) { if (!value) { return '该项必填' ; } if (value.length < 5 ) { return '最小输入五个字符' ; } return axios .post( '/api/v1/check_account' , { account : value }) .catch( error => Promise .reject(error.message)); } }} />

v0.2.22 起,建议直接使用 $validators 即可, $validators 也支持了异步校验。不建议单独使用 $asyncValidators 。

该属性可以设置表单项的异步校验规则,设置方式与 $validators 类似。但是不同的是,异步校验函数需要返回 promise 对象,该 promise 被 resolve 表示校验成功, reject 表示校验失败,并且 reject 的 reason 会被当作失败原因保存到状态的 $error 对象。

异步校验时,状态里会有 $pending 用来表示正在异步校验。

该属性为 v0.5.0 新增。

默认情况下,每次 Field 的值改变,在调用设置的校验方法时,会将所有的校验函数都执行一遍。

通过该属性,可以设置调用校验函数时,启用 懒校验模式 :即是否遇到第一个错误后停止调用后续其它校验函数。校验顺序为 $validators 对象中的校验函数的声明顺序。所以如果你有异步校验,最好将其放到 $validators 声明的最后,以确保 $validateLazy 能有效节省不必要的校验。

如果你在考虑实现一组用于多数表单项的校验函数,那么建议将这些校验规则分开,然后通过传递对应到每个校验函数的标识符来在不同的 Field 上启用不同的校验,并且可以利用 $validateLazy 来使用懒校验,提升校验性能。 如果仅仅是对个别 Field 做校验,我们更加建议将多个校验规则,在一个校验函数里实现!这样可以更加自由的设定校验顺序以及逻辑。

该属性为 v1.0.0 新增。 关于如何使用 react-formutil 创建高性能表单,可以阅读这篇 高性能表单指南 了解更多。

type $memo = boolean | any [];

第一原则

If the slowdown is noticeable? 是否遇到了明显的应用性能下降?

你可能并不需要 $memo 。

react-formutil 与其它追求表单性能的表单库不一样,它被设计为全局状态实时更新渲染,意在强调自然、易用、响应式,避免使用时额外的心智负担。大多数情况下,简单的表单的性能是可以满足需求的,那么就不需要刻意去优化。

与任何会影响 react 本身渲染过程的优化手段 shouldComponentUpdate PureComponent React.memo 等一样,都可能导致组件产生一些难以发现、追踪的运行 bug,或者导致未来的维护产生不易察觉的 bug。因为 $memo 本身也就是使用这些技术达到优化目的。

第二原则

\$memo 应当应用于明显导致性能下降的 Field 组件

一般来说,表单性能变差(例如输入变卡顿),并不一定是当前的 Field 性能差,而是该 Form 下的某个其它组件 rerender 性能较差导致的。应当分析找出这些组件,如果它正好是 Field 组件,那么可以使用 $memo 优化;如果不是 Field 组件,可以使用 memo-render 优化,或者直接在组件内部使用 shouldComponentUpdate 优化。

背景

由于 react-formutil 的理念是表单控制器状态被实时追踪更新,所以当一个 Field 的状态变化,会引起整个 Form 的重新渲染,而这又会导致其它没有状态变化的 Field 也会跟着一起重新渲染。这种设计对于表单副作用相关的场景是友好的,比如 Field 的值可以随意相互依赖、整个表单组件上下文中可以随意自由访问表单控制器等。

但是这种灵活性在某些场景下,比如当表单 Field 元素显著增多,或者 Field 渲染了复杂的、较重的组件时,过于频繁的重复渲染会引起表单性能下降。理想的状态下,当然希望单个 Field 的渲染不要引起其它不相关的 Field 的重复渲染。但是实际上, Field 与其组件的副作用是无法预知的, react-formutil 运行于假设表单上下文中随时都出出现副作用的场景下。

但是这也不意味着我们没有手段去优化表单性能了,既然单个 Field 变化必然引起整个表单的渲染,那么我们从其它 Field 着手优化即可,即如果可以确认该 Field 不依赖其它表单 Field ,那么只要当它本身的 props 和自身的状态模型没有发生变化,就可以告诉 react 跳过渲染,以达到优化目的。

而这正是 $memo 的作用和原理!

这里有个简单示例:

<Field name= "username" $memo component={VeryHeavyComponent} /> <Field name= "username" $memo={[$formutil.$params.otherFieldValue]}> {$fieldutil => <VeryHeavyComponent someProp={$formutil.$params.otherFieldValue} />} < /Field> / ** * $memo=[] 则只会在自身Field状态变化时重新渲染! * 该例子中,即使otherFieldValue更新了,这个Field也不会重新渲染! * / <Field name="username" $memo={[]}> {$fieldutil => <VeryHeavyComponent someProp={$formutil.$params.otherFieldValue} / >} < /Field>

一些陷阱和不当操作

由于函数是无法深度比较(deep diff)的,所以前后渲染时传递的临时函数变量总是会被认为是不相等的,这就会导致 $memo 的深度比较失败;或者传递了大数据值属性时,深度比较效率较低;这些状况都需要特别注意,不能贸然启用 $memo ,否则某些情况下将会导致负向优化,反而加重应用性能下降。

所以,针对以上情况:

当 Field 有临时函数属性时,例如 children render $parser $formatter $validators 等属性可能存在这种现象 方法一,请将这些函数属性使用 memoization 优化,例如绑定到组件实例、使用 useCallback useMemo 等 方法二,请使用 $memo={[...]} 明确指定要比较的可能变动的值依赖项数组,忽略掉这些临时函数属性

当 Field 具有大数据值属性时(即数据非常庞大,深度比较非常耗性能),并且其又不会变化,请使用 $memo={[...]} 明确指定要比较的可变值依赖项数组

<Field name= "username" $memo $parser={ value => value.trim()}> {$fieldutil => <VeryHeavyComponent value={$fieldutil.$viewValue} onChange={$fieldutil.$render} />} < /Field>; / const $parser = useCallback( value => value.trim(), []); const render = useCallback( $fieldutil => <VeryHeavyComponent value={$fieldutil.$viewValue} onChange={$fieldutil.$render} />, [] ); <Field name= "username" $memo $parser={$parser}> {render} < /Field> / ** * Good * 也可以明确指定更新依赖值,例如这里确定$parser、children都不依赖其它状态值,直接指定 $memo=[] * / <Field name="username" $memo={[]} $parser={value => value.trim()}> {$fieldutil => <VeryHeavyComponent value={$fieldutil.$viewValue} onChange={$fieldutil.$render} / >} < /Field>;

其它情况

$memo 只能用于 Field 本身的优化,但是如果整个 Form 下有其它非用作表单项的重型组件(即没有嵌套在 Field 下),可以使用 memo-render 做优化。

关于如何使用 react-formutil 创建高性能表单,可以阅读这篇 高性能表单指南 了解更多。

最后,小提示:可以使用 chrome 的 React Devtool 的 Profiler 面板来测试页面的性能瓶颈;查看 $memo 优化是否生效;分析导致优化失败的 props。

当 Field 的值随着最近一次重新渲染完成后触发该回调。

由于 react 的渲染是异步的,所以如果存在交叉验证,例如 A 控件依赖于 B 控件的值去校验自身,那么这种情况下,B 的值变更并不会导致 A 立即去应用新的值去校验。所以这种情况下,可以通过该属性设置回调,主动去触发校验 A 控件。

注意: 该回调并不会在调用 $render $setValues 等更新表单值的方法后立即触发,它会随着最新的一次 react 渲染执行。也正因为此,所以才能拿到变更后的表单的值和状态。 仅当当前 Field 的值(状态里的 $value )有变动时才会触发,其他状态例如 $diry $touched 等变化不会触发。 如果需要访问 DOM Event,请使用 onChange 绑定 DOM 节点访问即可。 不要在该回调里再次修改当前 Field 的值,否则会陷入死循环(修改该 Field 的其它状态或者修改其它 Field 的值是安全的)。

<Field name= "B" $onFieldChange={(newValue, preValue) => $formutil.$getField( 'A' ).$validate()}> </ Field >

该属性为 v0.5.1 新增。

默认情况下,当一个 Field 被从组件树移除时( componentWillUnmount ),会从 Form 控制器中取消注册,这将会导致该 Field 的状态从表单控制器状态集合中移除(例如, $params $errors 等中不再有该 Field 的值、错误信息等)

如果你希望 Field 移除时,在 Form 控制器中保留该 Field 的状态,那么可以传递 $reserveOnUnmount 属性为 true 即可。当该 Field 再次挂载到组件树中时,会继承之前所有的状态,完全恢复!

<Field name= "username" $reserveOnUnmount /> < Field name = "username" $ reserveOnUnmount = {true} />

当用户在表单中进行输入时(主动更新视图),视图中的值在更新到状态模型中前,会经过 $parser 处理。

<Field name= "fieldName" $parser={(viewValue, $setViewValue) => viewValue.trim()}> </ Field >

注意,上述写法不会修改当前视图值,它仅仅影响状态模型中的值。如果希望限制用户的输入(例如禁止用户输入任意空格),可以通过 $parser 的第二个参数 $setViewValue ,来在用户每次输入后立即更新视图值。

<Field name= "fieldName" $parser={(viewValue, $setViewValue) => $setViewValue(viewValue.trim())} />

当在表单模型中主动更新模型值时,会通过 $formatter 将模型中的值转换为 $viewValue 后传递给视图渲染。

<Field name= "amount" $formatter={(value, $setModelValue) => priceFormat(value)} />

$formatter 同样有一个回调方法 $setModelValue ,它可以用来在处理模型值时再次对其进行修改。

该属性为 v0.5.11 新增。

可以通过该属性传递一个回调函数或者一个 RefObject 对象,用来获取该 Field 的 $fieldutil 对象,以在其 context 外部访问:

let curFieldutil; <Field name="username" $ref={$fieldutil => (curFieldutil = $fieldutil)} />; const ref = React.createRef(); <Field name="username" $ref={ref} />;

其用法类似与 React 组件本身的 ref 属性用法,但是与 ref={Function} 不同的时,由于 $fieldutil 是一个每次 render 都会重新生成的 Immutable 对象,所以传递给 $ref 的回调函数也会随着每次 render 被调用。 所以,不要在回调函数里做任何有副作用的操作!

$fieldutil 包含了当前 Field 对象的状态模型以及一组用来更新状态模型的方法。它会被传递给视图组件用来同步和更新表单的状态值。

{ $value : "" , $viewValue : "" , $dirty : false , $pristine : true , $touched : false , $untouched : true , $focused : false , $valid : true , $invalid : false , $error : {}, $pending : false , $getState : () => $state, $reset : ( $newState ) => $state, $getComponent : ( name ) => FieldComponent, $render : ( value, callback ) => {}, $setValue : ( value, callback ) => {}, $setDirty : $dirty => {}, $setTouched : $touched => {}, $setFocused : $focused => {}, $setState : $newState => {} $setValidity : ( $key, $valid ) => {} $setError : ( $error ) => {} $validate : () => {}

该对象会传递给子组件,子组件可以利用其中的方法来同步、修改表单域状态模型:

用户输入时需要通过调用 $render 来更新新值到状态中

来更新新值到状态中 渲染表单项时,应该使用受控组件,并且根据状态模型中的 $viewValue 来渲染值 (不建议使用 $value 来渲染视图,因为这样就无法使用 $parser $formatter 来对数据做二次过滤)

来渲染值 错误信息和校验状态可以通过 $dirty $invalid $error 等来渲染

需要强调的是,Field 默认不同步 $touched / $untouched 、 $focused 状态,只有 $dirty / $pristine 会自动同步(首次调用 $render 会自动同步 $dirty 状态) 如果你需要其它状态,需要自己去绑定相关事件来更新状态:

<Field name= "username" > {$fieldutil => ( < input value = {$fieldutil.$viewValue} onChange = {ev => $fieldutil.$render(ev.target.value)} onFocus={ev => $fieldutil.$setFocused(true)} onBlur={ev => $fieldutil.$setTouched(true) && $fieldutil.$setFocused(false)} /> )} </ Field >

下面是 $fieldutil 中属性的更多解释:

当前表单域的状态模型值。从表单控件中获取的值保存在该字段下。该值会被同步到整个表单的 $params 中。

该属性为 v0.5.0 新增

当前表单域的视图值。一般情况下其等同于 $value 。

当你自定义了 $parser 时,会导致视图值与表单值不一致,此时渲染视图时应当使用 $viewValue 来渲染。

事实上,当你需要根据表单值更新 Field 视图时,你应当总是使用 $viewValue 来代替 $value ,这总是安全的!

当前表单域的其它状态:

$dirty 控件被修改过

控件被修改过 $pristine 控件没有被修改过,与\$dirty 互斥

控件没有被修改过,与\$dirty 互斥 $touched 控件失去过焦点

控件失去过焦点 $untouched 控件没有失去过焦点

控件没有失去过焦点 $focused 焦点是否在当前控件

焦点是否在当前控件 $valid 表单所有控件均校验通过

表单所有控件均校验通过 $invalid 表单中有至少一个控件校验不通过

表单中有至少一个控件校验不通过 $pending 是否正在进行异步检查

保存了当前表单域的错误信息。它是一个 { [validdate key]: [error message] } 对象。

当没有任何错误信息时,它是一个空对象。所以,需要判断当前表单域是否有错误时,应当通过 $invalid $valid 来判断!

该属性为 v0.5.0 新增。

获取最新的 $fieldutil 。

每一次渲染后, Field 传递的 $fieldutil 对象都是当前的状态的快照。当异步或者回调方法中传递 $fieldutil 对象,拿到的可能与最新的状态不一致。可以通过该方法获取到最新一次渲染后的 $fieldutil 对象!

该属性为 v0.5.0 新增。如果你在使用旧版本,请使用 $picker() 代替。

返回 Field 的纯粹状态(不包含任何下方的方法)

$reset($newState?: Partial<FieldState>, ( $fieldutil: $Fieldutil ) => void ): Promise <$Fieldutil>;

重置当前表单域名为初始状态,即所有的 $value $viewValue $dirty 等状态都会恢复为初始状态。

获取当前表单域的实例对象引用(虚拟 dom)

$setState($newState: Partial<FieldState>, ( $fieldutil: $Fieldutil ) => void ): Promise <$Fieldutil>;

设置新的 $state , $newState 会与当前 $state 合并

$setState({ $dirty : true , $value : '124' });

$render($viewValue: any , ( $fieldutil: $Fieldutil ) => void ): Promise <$Fieldutil>;

更新表单域的视图值,并且该值会经过 $parser 处理后更新到表单域的状态模型中。

另外如果该表单域模型状态中的 $dirty 为 false ,也会同时将 $dirty 设置为 true ( $pristine 为 false )。

提醒 当从表单控件中同步值时,应当使用 $render ,而不是 $setValue !

$setValue($value: T, ( $fieldutil: $Fieldutil ) => void ): Promise <$Fieldutil>;

更新表单域的模型值,并且该值会经过 $formatter 后更新到视图上。

$setDirty($dirty: boolean , callback?: ( $fieldutil: $Fieldutil ) => void ): Promise <$Fieldutil>; $setTouched($dir$touchedty: boolean , callback?: ( $fieldutil: $Fieldutil ) => void ): Promise <$Fieldutil>; $setFocused($focused: boolean , callback?: ( $fieldutil: $Fieldutil ) => void ): Promise <$Fieldutil>; $setValidity(validKey: string , result: any , callback?: ( $fieldutil: $Fieldutil ) => void ): Promise <$Fieldutil>;

设置$dirty $touched \$error 等状态

$setDirty( true ); $setTouched( true ); $setFocused( true ); $setValidity( 'required' , '必需填写' ); $setValidity( 'required' , true );

$setError($error: FieldError, callback?: ( $fieldutil: $Fieldutil ) => void ): Promise <$Fieldutil>;

直接替换当前表单域的 $error 。

$setError({ required : '必需填写' , maxLength : '不能超过10个字符' });

$validate(callback?: ( $fieldutil: $Fieldutil ) => void ): Promise <$Fieldutil>;

手动触发校验 Field。一般情况下,你无需这么做,当值改变时,会自动调用设定的校验函数。仅当你的校验函数依赖于其它值时,在其它值改变时,你可以通过该方法手动触发校验。

该方法可以传递一个回调函数,或者通过其返回值 Promise 来监听校验完成。

请注意 当你手动运行了校验函数时,如果其中包含异步校验,在校验完成前,Field 的值可能再次发生变化,那么会导致校验重新运行。此时,回调函数以及 Promise 回调都将延迟到最后一次校验完成后触发,并且会保持你的调用顺序!

$onValidate(callback?: ( $fieldutil: $Fieldutil ) => void ): Promise <$Fieldutil>;

确保当前 Field 校验结束后进行回调操作。因为如果 Field 有异步校验,在你更改了 Field 的值后,可能想在校验结束后,根据 Field 最新的状态来做一些操作,此时可以就使用该方法。

获取当前表单域的错误项中的首个错误描述。由于 $error 是个对象,所以这里提供了一个方法简化错误信息的获取。

<Field> {$fieldutil => ( < div > < input value = {$fieldutil.$viewValue} onChange = {ev => $fieldutil.$render(ev.target.value)} /> {$fieldutil.$invalid && < p className = "error" > {$fieldutil.$getFirstError()} </ p > } </ div > )} </ Field >

当前表单域所属的 Form 的 $formutil 对象,它包含了整个表单的状态以及一些操作方法,具体可以参考下方 Form 说明。

特别注意,这里 $$formutil 是双 $ 符号打头,表示不推荐使用。绝大多数情况下,对当前表单域的访问应当通过 $fieldutil 来完成状态的获取与收集。

<Field name= "username" > { $fieldutil => < input onChange = {ev => $fieldutil.$render(ev.target.value)} onFocus={ev => $fieldutil.$$formutil.$validates()} /> </ Field >

特别注意:v0.4.0 版本起, withField 将会把状态和方法都放到 $fieldutil 对象中传递给被装饰的组件!!这与之前的方式有所区别,请留意。

withField 是一个高阶组件,它基于 Field 组件实现。可以通过 withField 的第二个可选参数来为生成的表单域组件设置默认的 props!

import React from 'react' ; import { withField } from 'react-formutil' ; class FieldCustom extends React . Component { onChange = ev => this .props.$fieldutil.$render(ev.target.value); render() { return < input onChange = {this.onChange} value = {this.props.$fieldutil.$viewValue} /> ; } } export default withField(FieldCustom, { $defaultValue: '1234' // 该项将传递给Field组件 });

withField 同样支持装饰器语法

@withField class MyField extends Component {} @withField({ $defaultValue : '123' }) class MyField extends Component {}

我们深知提供的 <Field /> 只是底层控制,并不能直接转换为生产力。实际使用中,还需要使用 Field 来适配自己项目所用的表单 UI 组件。

所以我们也提供了一个 EasyField 组件,它通过 Field 将浏览器支持的原生表单控件都实现了支持,并且支持多选组和单选组:只需要指定 type 属性就可以使用了

同时, <EasyField /> 也提供了统一的值变动与获取绑定的 API(通过标准的 value onChange onFocus onBlur 等属性,大部分流行的组件库,例如 ant-design 的 data-entry 组件都实现了这种统一、规范的对外访问方式)。

特别提醒: EasyField 会默认对所有的字符串输入做前后空格的过滤。如果不需要这个特性,可以通过重写 $parser 属性或者将其设置为 null 来关闭该功能:

<EasyField name= "name" type= "username" $parser={value => value} /> < EasyField name = "name" type = "username" $ parser = {null} />

与 Field 向下传递 $fieldutil 对象类似, EasyField 也会向下传递一个 $fieldHandler 的对像。

$fieldHandler 与 $fieldutil 是不同的,它是一个标准的包含 value onChange onFocus onBlur 四个属性的 data-entry 交互规范 API。当然,你也可以通过指定 valuePropname changePropName focusPropName blurPropName 属性来修改暴漏的接口方法属性名。

这意味着,所有支持这四个属性(或者部分支持)的组件,都可以嵌套/传递给 EasyField 使用!

{ value, onChange, onFocus, onBlur; }

之所以会有这么一个 $fieldHandler 对象,是因为 Field 提供的 $fieldutil 太抽象,无法直接对接各种原生表单控件和第三方表单组件。而 $fieldHandler 则只包含标准的 value onChange onFocus onBlur 等属性,可以放心的直接传递给支持的组件。

<EasyField /> 支持所有 <Field /> 组件所接受的属性参数,可以用来指定该表单项的 name 、默认值、校验规则,以及使用 $parser $formatter 做值的过滤转换等。

它主要提供了两种调用方式:

渲染原生表单控件

EasyField 支持一个特殊的 type 属性,类似浏览器表单控件的 type 属性。如果传递了 type 属性,就默认会渲染浏览器原生控件。

当设置了 type 时,EasyField 将会尝试直接渲染浏览器表单元素。它支持以下类型:

input[type=text]

input[type=number]

input[type=search]

input[type=password]

input[type=checkbox]

input[type=radio]

input[...]

select

textarea

group.radio

group.checkbox

EasyField 对亚洲语言(中文、韩文、日文)输入法在输入过程中的的字母合成做了处理

一些调用示例:

input

事实上 type 值只要不是 selct textarea checkbox radio group.xxx 时都是渲染普通 input 输入框,并且 type 值会传给该 input。

<EasyField name= "name" type= "text" /> <EasyField name="pwd" type="password" /> <EasyField name="email" type="email" /> <EasyField name="search" type="search" /> <EasyField name="number" type="number" /> <EasyField name="comment" type="textarea" cols="8" rows="10" />

select

下拉列表可以将后选项当作子节点直接传递就行,就像普通的 select 标签一样!

<EasyField name= "age" type= "select" > < option value = "20" > 20 </ option > < option value = "30" > 30 </ option > </ EasyField >

单选/多选还可以传递 checked 、 unchekced 属性,用来覆盖 选中 / 未选中 状态下所对应的值

<EasyField name= "agree" checked= "yes" unchecked= "no" type= "checkbox" /> < EasyField name = "agree" type = "raido" />

checkbox/radio group

当 type 值为 group.xxx 为渲染输入控件组,当前仅支持 group.checkbox group.radio 。它会向函数式子节点传递 GroupOption 属性,用来渲染单个后选项。每个后选项的值通过 $value 属性指定。

此时支持额外的属性 groupNode ,默认为 'div' ,渲染一个空的 div 标签。 react@16 以上版本可以设置 groupNode={null} 来禁止渲染空的 div 节点

<EasyField type= "group.checkbox" name= "targets" required validMessage={{ required : '请至少选择一项' }}> {({ GroupOption }) => this .targets.map( item => ( < label key = {item.id} className = "checkbox-inline" > < GroupOption $ value = {item.id} className = "checkbox" /> {item.name} </ label > )) } </ EasyField >

渲染自定义组件

如果不指定 type 属性,那么 EasyField 将会尝试通过 children | render | component 三个属性来渲染你传递的自定义组件。

与 Field 向下传递 $fieldutil 对象类似, EasyField 也会向下传递一个 $fieldHandler 的对象。

$fieldHandler 与 $fieldutil 是不同的,它是一个标准的包含 value onChange onFocus onBlur 是个属性的 data-entry 交互规范 API。当然,你也可以通过指定 valuePropname changePropName focusPropName blurPropName 属性来修改暴漏的接口方法属性名。

这意味着,所有支持这四个属性(或者部分支持)的组件,都可以嵌套/传递给 EasyField 使用!比如前面我们提到的通过 type 属性来渲染原生表单控件,其实还可以这么调用:

原生表单控件

普通文本输入

<EasyField name= "username" > < input type = "text" /> </ EasyField > < EasyField name = "pwd" > < input type = "password" placeholder = "Password" /> </ EasyField > < EasyField name = "select" > < select > < option value = "" > Select </ option > < option value = "1" > Option 1 </ option > </ select > </ EasyField >

渲染复选框

因为 input[type=checkbox] 和 input[type=radio] 是通过节点的 checked 属性来访问其是否被选中的状态的,所以我们可以传递一个 valuePropName ,来表示从节点中收集该属性值,而不是 value !

<EasyField name= "username" valuePropName= "checked" > < input type = "chekcbox" /> </ EasyField >

上述代码,拿到的值是 true 和 false 。如果希望能获取到其它值,我们可以象使用 Field 渲染时一样,只需要稍微改造下传递给 onChange 时的值就好了。比如这样:

<EasyField name= "username" > {({ onChange, value }) => ( < input type = "checkbox" checked = {value === 'yes' } onChange = {ev => onChange(ev.target.checked ? 'yes' : 'no')} /> )} </ EasyField >

列表数组

从 0.5.5 起, EasyField 新增支持 type="list" ,可以用来方便的实现列表数组表单,即将一组表单以数组形式组合渲染:

[ { username : 'xx' , age : 18 }, { username : 'xx' , age : 22 } ];

在该模式下,你需要传递一个 render props 形式的 children ,该函数中所渲染的表单将会被作为数组的值:

<EasyField name= "relationships" type = "list" > { ( $listutil: $Listutil ) => { return ( <> <div className= "relationship-item" > <EasyField name= "relation" type = "select" > <option value= "" >select< /option> <option value="0">Father</ option> <option value= "1" >Mother< /option> </ EasyField> <EasyField name= "name" placeholder= "The name" /> <button onClick={ () => $listutil.$remove($listutil.$index)}>Delete< /button> </ div> {$listutil.$isLast() && ( <div className= "relationship-toolbar" > <button onClick={ () => $listutil.$push()}>Add new < /button> </ div> )} < /> ); }} </ EasyField>

如上示例,你将会得到一个可以自由增删的列表形式表单,它将会渲染下面结构的 $params :

{ relationships : [ { relation : '0' , name : 'John' }, { relation : '1' , name : 'Clare' } ]; }

当你传递一个 render props 函数时,它将会接受两个参数:

$listutil 为每个数组子表单的 $formutil 对象,另外扩展了一些其它用于列表渲染的方法

为每个数组子表单的 对象,另外扩展了一些其它用于列表渲染的方法 $formutil 为整个数组表单的 $formutil 对象

{ ...$formutil, $length, $index, $insert(pos?: number, values?: object, callback?: Function ), $remove(pos?: number, callback?: Function ), $push(values?: object, callback?: Function ), $pop(callback?: Function ), $shift(callback?: Function ), $unshift(values?: object, callback?: Function ) $isLast(), $isFirst(), onFocus(), onBlur() }

你可以使用 $listutil 提供的方法,来渲染一些控制按钮,以控制列表项。但是需要注意以下几点:

列表数组无法删除为 0 ,如果你尝试删除最后一项,那么会删除后自动创建一个新的项。

,如果你尝试删除最后一项,那么会删除后自动创建一个新的项。 children 方法会随着列表数组的数量渲染 n 次,你可以通过 $isFirst() $isLast() 方法判断是否是 第一项 末项 ,来控制一些不希望被多次重复渲染的内容:比如新增按钮

第三方组件

我们只需要通过 children | render | component 三个属性,来支持根据传递的 $fieldHandler 来渲染以及更新值就可以了。

社区提供了很多优秀的组件库,我们要使用他们也很简单。

例如,与 ant-design 进行交互:

import { Input, Switch } from 'antd' ; < EasyField name = "username" > < Input /> </ EasyField > ; < EasyField name = "switch" $ defaultValue = {true} > < Switch /> </ EasyField > ;

与 react-select 进行交互:

import Select from 'react-select' ; < EasyField name = "react-select" $ defaultValue = {undefined} > < Select options = {options} /> </ EasyField > ;

假如第三方的组件没有支持 value onChange 等属性接口,那么也可以根据实际情况,通过指定 valuePropName changePropname 等或者通过给 children 或 render 传递渲染方法,然后在自定义方法里指定如何渲染即可:

<EasyField name= "custom" valuePropName= "renderValue" changePropName={onValueChange}> < TheThirdlyComponent /> </ EasyField > ; < EasyField name = "custom" > {$handler => { return < TheThirdlyComponent renderValue = {$handler.value} onValueChange = {value => $handler.onChange(value)} />; }} </ EasyField > ;

name

同 Field 的 name

同 Field 的 $defaultValue

同 Field 的 $defaultState

同 Field 的 $validators 。

但是请注意, EasyField 内置了一些常用的校验方法,例如:

required 必填,如果是 group.checkbox,则必需至少选中一项 required

必填,如果是 group.checkbox,则必需至少选中一项 maxLength 。最大输入长度,支持 group.checkbox。有效输入时才会校验 maxLength="100"

。最大输入长度,支持 group.checkbox。有效输入时才会校验 minLength 最小输入长度,支持 group.checkbox。有效输入时才会校验 minLength="10"

最小输入长度,支持 group.checkbox。有效输入时才会校验 max 最大输入数值,仅支持 Number 比较。有效输入时才会校验 max="100"

最大输入数值,仅支持 Number 比较。有效输入时才会校验 min 最小输入数值,仅支持 Number 比较。有效输入时才会校验 min="10"

最小输入数值,仅支持 Number 比较。有效输入时才会校验 pattern 正则匹配。有效输入时才会校验 pattern={/^\d+$/}

正则匹配。有效输入时才会校验 enum 枚举值检测。有效输入时才会校验 enum={[1,2,3]}

枚举值检测。有效输入时才会校验 checker 自定义校验函数。 checker={value => value > 10 && value < 100 || '输入比如大于10小与100'}

注:校验属性的值为 null 时表示不进行该校验

小技巧:你可以利用 checker 很便捷的完成自定义校验,不需要 validMessage $validators :

<EasyField checker={value => { if (!value) { return 'Required!' ; } if (value.length < 6 ) { return 'minlength: 6' ; } return true ; }}

你可以通过直接给 EasyField 传递相应的校验规则标识符来启用对应的校验规则。

当你给 EasyField 传递 $validators 时,它会与内置的校验方法进行合并,并且会覆盖同名的默认校验方法。当内置的几种校验方法不能满足需求时,可以使用像 Field 的 $validators 属性一样指定自定义校验。

如果你已经了解了默认支持 checker 校验属性,我们建议自定义校验逻辑都直接通过该方式实现

同 Field 的 $validateLazy

同 Field 的 $memo

同 Field 的 $asyncValidators

v0.2.22 起,建议直接使用 $validators 即可, $validators 也支持了异步校验。不建议单独使用 $asyncValidators 。

同 Field 的 $parser

EasyField 默认启用了对字符串值过滤前后空格。如果你不需要这个特性,可以通过将该属性设置为 null 或者覆盖实现来关闭这个设置。

同 Field 的 $formatter

defaultValue

注意,这个是省略前面的 $ 符号。如果与 $defaultValue 同时存在,则会被后者覆盖。

validMessage

仅对使用内置校验规则有效。如果自定义校验要支持该属性,需要实现校验函数时支持该属性

可以通过该属性,设置内置的校验方法的错误信息展示:

<EasyField name= "useraname" required maxLength= "10" validMessage={{ required : '必需填写' , maxLength : '最多输入十个字符' }} />

checked / unchecked

仅对指定了 type 值的原生控件渲染有效

如果是 checkbox 或 radio,则可以设置该属性,表示选中/未选中所代表的值。默认为 true 和 false。

<label> < EasyField type = "checkbox" name = "remember" checked = "yes" unchecked = "no" /> 是否同意用户协议 </ label >

valuePropName changePropName focusPropName blurPropName

当不设置 type 属性,而使用自定义渲染时,如果组件的值以及值变动触发的更新回调方法不是默认的 value、onChange、onFocus、onBlur,可以通过这些参数更改:

function MyComponent ( { current, onUpdate } ) { return < button onClick = {() => onUpdate(124)}>更新 </ button > ; } <label> < EasyField component = {MyComponent} valuePropName = "current" changePropName = "onUpdate" /> 是否同意用户协议 </ label > ;

该属性从 v0.6.11 开始支持

某些情况下,一些特殊的自定义组件,其 onChange 或者 changePropName 所对应的值改变时的回调方法,会传入非标准的 value 参数。我们可能需要特殊的处理从这些回调参数中获取我们需要的 value 值(这种情况下 valuePropName 无法满足所需)。

此时,可以通过 getValueFromEvent 来处理这种复杂情况。 getValueFromEvent 所接受的参数与底层组件的 onChange 所传递的参数一致。

<ComplexDataInOnChange /> < EasyField name = "amount" getValueFromEvent = {(arg1, theRealValue ) => theRealValue}> < ComplexDataInOnChange /> </ EasyField >

passUtil

默认情况下, EasyField 给自定义组件传递的属性中,不包括当前表单项组件的 $fieldutil 对象。

如果使用自定义组件时,如果需要访问当前 Field 的状态,可以通过设置该参数 true ,或者传入一个字符串, EasyField 会将 $fieldutil 通过该参数值传递给自定义组件:

<EasyField name= "custom" passUtil= "$fieldutil" > {({ $fieldutil, onChange, value }) => { return < input className = {$fieldutil.$invalid ? ' has-error ' : ''} onChange = {onChange} value = {value} /> ; }} </ EasyField >

Form 是一个标准的 react 组件,它的调用方法与 Field 类似。一个表单应当只具有一个顶层 Form ,它下面可以包含多个 Field 域。

Form 通过 $formutil 来与其内部的各个 Field 做状态模型的注册、收集与同步。它会基于每个 Field 的 nmae 属性,来将其作用域下的所有的 Field 的状态模型,统一收集处理。

所有传递给 Form 组件或者函数,会在其 props / arguments 中接收到一个 $formutil 对象,它提供了多种状态集合以及对表单的一些操作方法。例如

你可以通过 $formutil.$params 拿到整个表单的输入值

拿到整个表单的输入值 你可以通过 $formutil.$invalid 或 $formutil.$valid 来判断表单是否有误

或 来判断表单是否有误 你可以通过 $formutil.$errors 来获取表单的错误输入信息

$formutil 的更多解释请参考: $formutil

Form 可以接收以下可选属性参数:

render | component

该属性为可选,当使用function as child方式时,可以不传该属性。如果设置了该属性,则其会覆盖掉 function as child 方式。

如果 render 和 component 同时存在,则后者会覆盖前者。

<Form render={$formutil => { } />} /> < Form component = {MyForm} />

0.5.4 起, $defaultValues 也可以传递一个函数,该函数接收所有传递给 Form 的 props,然后返回的 { [name]: defaultValue } 对象。类似 react-redux 中的 mapPropsToState 用法。

$defaultValues 可以通过传递一个 { [name]: defaultValue } 对象,或者传递一个返回 { [name]: defaultValue } 对象的函数,来将其作为表单的初始化值。

$defaultValues 的优先级高于 Field 自身的 $defaultValue 设置。

<Form $defaultValues={{ username : 'qiqiboy' }}> {$formutil => ( < div > < Field name = "username" > {props => < input /> } </ Field > < Field name = "password" > {props => < input /> } </ Field > </ div > )} < /Form>; / / 或者使用withForm withForm(MyForm, { $defaultValues(props) { return { username: props.username }; } });

0.5.4 起, $defaultStates 也可以传递一个函数,该函数接收所有传递给 Form 的 props,然后返回的 { [name]: defaultState } 对象。类似 react-redux 中的 mapPropsToState 用法。

$defaultStates 可以通过传递一个 { [name]: defaultState } 对象,或者传递一个返回 { [name]: defaultState } 对象的函数,来将其作为表单的初始化状态

$defaultStates 的优先级高于 Field 自身的 $defaultState 设置。

<Form $defaultStates={{ username : { $dirty : true } }}> {$formutil => ( < div > < Field name = "username" > {props => < input /> } </ Field > < Field name = "password" > {props => < input /> } </ Field > </ div > )} < /Form>; / / 或者使用withForm withForm(MyForm, { $defaultStates(props) { return { username: props.usernameState }; } });

该属性可传入一个函数,当表单的值有变动时,会触发该回调,新的\$formutil 对象和本次变动的新旧值的集合会依次以参数形式传递:

注意: 该回调不是随用户修改同步触发,它随 react 的最新的一次渲染完成触发。 请避免在该回调里不加条件的一直去变更表单项的值,否则可能陷入死循环(因为表单值变更即会导致该回调重新触发)。

<Form $onFormChange={($formutil, newValues, preValues) => console .log($formutil, newValues, preValues)}> { $params : {}, $states : {}, $invalid : false , $valid : true , $setStates : () => {}, $getField : () => {}, } { username : 'new value' ; } { username : 'pre value' ; }

注:该属性为 v0.5.0 新增!

现在你可以通过 $validator 属性,来直接对整个表单值进行校验了。当表单值更新时,会调用该校验函数,然后根据其返回值更新表单的校验结果。

其函数签名如下( 如何使用typescript开发? ):

($params: FormParams<Fields>, $formutil: $Formutil<Fields, Validators, WeakFields>) => FormValidateResult<Fields>;

与 Field 的 $validators 有以下区别:

Form 的 $validator 仅当表单值有变动时才会调用,而 Field 的 $validators 则会每次更新 Field 的值时都会调用(即使前后两次值相同)。

的 仅当表单值有变动时才会调用,而 的 则会每次更新 的值时都会调用(即使前后两次值相同)。 Form 的 $validator 是在表单值稳定下来后才会调用(异步),而 Field 的 $validators 则是与更新值是同步调用。 所以 $validator 非常适合用来校验那些互相依赖的字段,例如两次密码输入是否一致

的 是在表单值稳定下来后才会调用(异步),而 的 则是与更新值是同步调用。 Form 的 $validator 校验结果应当以 { [ Field name ]: 'error message' } 形式返回,或者包在 promise 对象中以 rejected 状态返回。 { username: 'error message', 'nestedObj.username': 'error message', nestedArray: [ 'error message' ] }

的 校验结果应当以 形式返回,或者包在 对象中以 rejected 状态返回。

例 1: 校验密码是否一致

<Form $validator={$params => { if ($params.password !== $params.confirm_password) { return { password : 'The twice passwords are not equal.' }; } }} />

例 2: 异步校验用户名是否重复

<Form $validator={ async function ( $params ) { cosnt result = await asyncCheckUsername($params.username) if (result.isReplica) { throw { username : 'The username has exist.' } } }} />

例 3: 返回多个字段校验结果

<Form $validator={$params => { const errors = {}; if ($params.password !== $params.confirm_password) { errors.password = 'The twice passwords are not equal.' ; } if (isEmail($params.email) === false ) { errors.email = 'Wrong email!' ; } return errors; }} />

虽然我们提供了这个属性用于表单整体校验,但是我们依然建议校验应该基于每个 <Field /> 进行来作为最佳实践!

注:该属性为 v0.5.0 新增!

$processer 可以用来对表单域项的 $state 做进一步的加工!在这里对 $state 做的修改都将影响到最终的表单状态!所以请慎用!

在 Form 控制器提取每个表单项的状态模型,汇总到 $formutil 中时,会将每个域的状态模型以及其 name 值传递给 $processer 函数,该函数可以对\$state 进行修改、加工!

但是,请注意,这里对 $state 的修改,不会影响到表单项的实际的状态模型!

function $processer ( $state: FieldState<T>, name: string ) { }

Form 在收集表单域的值时,是从 $state.$value 中获取的;但是如果 $value 不存在,或者其值是 undefined && $state.$dirty 也是 true 时,则会忽略该值!!。

如果你了解以上信息,可以通过 $processer 方法,来对表单域的值做进一步的加工或过滤!

例如,当某些值不想被收集到 $params 中时,可以通过 $processer 来将其删除!

<Form $processer={($state, name) => { if (name === 'userInfo' ) { $state.$value = JSON .stringify($state.$value); } }} /> <Form $processer={($state) => { if ($value === undefined || $value === null) { // 删除该值 delete $state.$value; } }} /> // 强制所有的值都收集。通过将所有的$dirty都设置为true,来强制收集所有的值! // 这里只是举例,实际中都不需要这么做! <Form $processer={($state) => { $state.$dirty = true; }} />

该属性为 v0.5.11 新增。

可以通过该属性传递一个回调函数或者一个 RefObject 对象,用来获取该 Field 的 $formutil 对象,以在其 context 外部访问:

let $formutil; < Form $ ref = {$formutil => ($formutil = $formutil)}>{/* ...*/} </ Form > ; const $formutilRef = React.createRef(); < Form $ ref = {$formutilRef} > {/* ...*/} </ Form > ;

其用法类似与 React 组件本身的 ref 属性用法,但是与 ref={Function} 不同的时,由于 $formutil 是一个每次 render 都会重新生成的 Immutable 对象,所以传递给 $ref 的回调函数也会随着每次 render 被调用。 所以,不要在回调函数里做任何有副作用的操作!

$formutil 前面我们提到了,它是 Form 组件基于其组件树下的所有 Field 的状态模型,经过收集整理后返回的关于整个表单的状态模型集合。另外它也包含了一组用于操作整个表单的方法。

具体每个状态属性以及方法的解释,请参考:

获取最新的表单 $formutil 。这里可能会产生一个疑问:为什么已经拿到了 $formutil ,还要再通过 $new() 再获取一次呢?

这是因为 $formutil 是随着渲染,每次都时时生成的新对象,即 react 组件的前后两次渲染,拿到的 $formutil 其实都是所属渲染帧的快照!

当使用 withForm 高阶组件时,我们如果通过 this.props.$formutil 来访问,都是安全的,因为最新的 $formutil 都会通过组件的 props 传递过去。

但是,当我们通过 render props 方式(即通过 Form 的 render、children 属性传递渲染函数),异步回调里获取的上下文中 $fomutil 则可能是之前的某个快照,并不是最新的,所以你获得的表单状态和值都可能是不正确的。

错误的调用

<Form> {$formutil => { const onChange = ev => { setTimeout( () => { const { $invalid, $params } = $formutil; }, 2000 ); }; return < EasyField name = "user" onChange = {onChange} required /> ; }} </ Form >

正确的用法

<Form> {$formutil => { const onChange = ev => { setTimeout( () => { const { $invalid, $params } = $formutil.$ new (); }, 2000 ); }; return < EasyField name = "user" onChange = {onChange} required /> ; }} </ Form >

$getField(name: string ): undefined | $Fieldutil;

获取对 name 对应的表单项的 $fieldutil 对象。

只能获取到已注册的 Field,否则返回空

$validate(name: string , callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): undefined | Promise <$formutil>;

立即校验对应 name 的表单项。

只能对已注册的 Field 发起校验,并且返回 Promise 回调。否则返回空

$validates(names: string | string [], callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>; $validates(callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>;

可以对单个表单域( $valdiates('field') ,类似上面的 $validate() )或者同时对多个表单域( $validates(['field1', 'field2']) ),甚至整个表单所有 Field 进行校验( $validates() ,不传 name 参数)。

对全部表单域进行校验,会同时触发 Field 的校验,以及 Form 的 $validator 校验(如果有的话),并且回调方法以及 Promise 回调都将在所有校验完成后!

$onValidates(callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>;

确保整个 Form 当前的校验已经完成,因为 Form 可能包含有异步校验,某些情况下,你可能需要在整个表单的校验完成后,再去执行一些操作,此时你可以通过该方法确认。

<Form $onFormChange={$formutil => $formutil.$onValiates().then( () => console .log( 'form validate complete' ))} />

$render(callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>;

强制重新渲染表单组件,可以通过该方法的回调,在当前的渲染完成后回调

$setStates($stateTree: { [name: string ]: FieldState }, callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>;

可以用来更新表单项的状态:

$formutil.$setStates({ username : { $dirty : true , $pristine : false }, 'list[0].name' : { $dirty : true , $pristine : false }, list : [ { name : { $dirty : true , $pristine : false } } ] });

$setValues($valueTree: { [name: string ]: any }, callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>;

可以用来更新表单项的值:

$formutil.$setValues({ username : 'jack' , 'list[0].id' : '123456' , list : [ { id : '123456' } ] });

$setErrors($errorTree: { [name: string ]: FieldError }, callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>;

可以用来设置表单的校验结果:

$formutil.$setErrors({ username : { required : '必填' }, 'list[0].id' : {} });

$reset($stateTree: { [name: string ]: FieldState }, callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>;

可以用来重置表单,会将表单重置为初始状态(不会改变组件设置的默认状态和默认值)。如过传递了$stateTree,则会重置为合并了$stateTree 后的状态

$formutil.$reset();

$setDirts($dirtyTree?: { [name: string ]: boolean }, callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>; $setTouches($touchedTree?: { [name: string ]: boolean }, callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>; $setFocuses($focusedTree?: { [name: string ]: boolean }, callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>;

可以用来更新表单控件的 $dirty 、 $touched 、 $focused 状态,类似 $setValues

$formutil.$setDirts({ username : true , 'list[0].id' : false }); $formutil.$setFocuses({ username : true , 'list[0].id' : false });

$batchState($newState: FieldState, callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>; $batchDirty($dirty: boolean , callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>; $batchTouched($touched: boolean , callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>; $batchFocused($focused: boolean , callback?: ( $formutil: $Formutil ) => void ): Promise <$Formutil>;

批量更改所有表单项的状态

$formutil.$batchState({ $dirty : true , $pristine : false }); $formutil.$batchDirty( true ); $formutil.$batchTouched( true );

$getFirstError(): undefined | string ;

从表单的所有错误项中取出第一个错误描述

如果传递 name 参数,则为获取 name 对应的表单项的第一个错误信息!

$formutil.$getFirstError(); $formutil.$getFirstError( 'username' ); const { $invalid, $getFirstError } = this .props.$formutil; if ($invalid) { alert($getFirstError()); } else { }

所有表单项的状态集合。 $formutl.$state 是以 Field 的 name 值经过路径解析后的对象, $formutil.$weakState 是以 Field 的 name 字符串当 key 的对象。

所有表单项的 值 $value 集合。

$params 是以 Field 的 name 值经过路径解析后的对象,并且包含 $defaultValues 中的其它值

是以 的 值经过路径解析后的对象,并且包含 中的其它值 $weakParams 是直接以以 Field 的 name 字符串当 key 的对象

是直接以以 的 字符串当 key 的对象 $pureParams 与 $params 类似,只不过它仅仅包含实际注册的 Field 的值,不包括 $defaultValues 传递的未注册的值

请注意: 只有表单项的 $dirty 状态为 false ,或者其值 $value 不是 undefined 时,其值才会被收集解析道 $params 或者 $weakParams 中! 如果你希望调整该行为,可以通过 $processer 来调整表单对值的收集逻辑。

$params = { username : 'qiqiboy' , list : [{ name : 'apple' }, { name : 'banana' }] }; $weakParams = { username : 'qiqiboy' , 'list[0].name' : 'apple' , 'list[1].name' : 'banana' };

所有表单项的 $error 集合。 $formutil.$errors 是以 Field 的 name 值经过路径解析后的对象, $formutil.$weakErrors 是以 Field 的 name 字符串当 key 的对象。

$errors = { username : { required : '必填' }, list : [ { name : { required : '必填' } }, { name : { required : '必填' } } ] }; $weakErrors = { username : { required : '必填' }, 'list[0].name' : { required : '必填' }, 'list[1].name' : { required : '必填' } };

所有表单项的 $dirty 集合。 $formutil.$dirts 是以 Field 的 name 值经过路径解析后的对象, $formutil.$weakDirts 是以 Field 的 name 字符串当 key 的对象。

所有表单项的 $touched 集合。 $formutil.$touches 是以 Field 的 name 值经过路径解析后的对象, $formutil.$weakTouches 是以 Field 的 name 字符串当 key 的对象。

所有表单项的 $focused 集合。 $formutil.$focuses 是以 Field 的 name 值经过路径解析后的对象, $formutil.$weakFocuses 是以 Field 的 name 字符串当 key 的对象。

表单项中所有 Field 的 $valid 均为 true 时, $formutil.$valid 为 true , $formutil.$invalid 为 false。表单项中有任意 Field 的 $valid 为 false 时, $formutil.$valid 为 false , $formutil.$invalid 为 True 。

表单项中所有 Field 的 $dirty 均为 false 时, $formutil.$dirty 为 false , $formutil.$pristine 为 true。表单项中有任意 Field 的 $dirty 为 true 时, $formutil.$dirty 为 true , $formutil.$pristine 为 false 。

表单项中所有 Field 的 $touched 均为 false 时, $formutil.$touched 为 false , $formutil.$untouched 为 true 。表单项中有任意 Field 的 $touched 为 true 时, $formutil.$touched 为 true , $formutil.$untouched 为 false 。

表单项中所有 Field 的 $focused 均为 false 时, $formutil.$focused 为 false 。表单项中有任意 Field 的 $focused 为 true 时, $formutil.$focused 为 true 。

withForm 是基于 Form 封装的高阶组件,withForm 的第二个参数为可选配置,如过定义了该参数,会将配置传递给 Form 组件。

class LoginForm extends Component { } export default withForm(LoginForm, { $defaultValues : {} });

withForm 同样支持装饰器语法

@withForm class MyField extends Component {} @withForm({ $defaultValues : {} }) class MyField extends Component {}

connect 是一个高阶组件,它可以增强当前组件,并获取其最近的父辈级中的 Form 组件的 \$formutil 对象,并以 props 传递给当前组件。

在大表单拆分多个小组件的时候很有用,不用将\$formutil 再传来传去:

import { connect } from 'react-formutil' ; class Submit extends Component { submit = () => { const { $formutil } = this .props; }; render() { return < button onClick = {this.submit} /> ; } } export default connect(Submit);

<Form> < div className = "" > < EasyField name = "username" /> < Submit /> </ div > </ Form >

Hooks

Hooks 是 react@16.8 开始,正式推出的新的组件开发 API。 react-formutil@0.5.0 开始,也提供了相关的适用与这一全新开发方式的相关 Hooks 。

请注意,与官方态度一样, Hooks 并不是要对之前基于 class component 开发方式的否定,它是可选的、并且向后兼容,不会破坏目前任何基于现有 react-formutil 的项目正常运行。

如果你要开始使用 Hooks ,请确保你已经安装了最新的 react-formutil@>0.5.0 以及 react@>16.8.0 react-dom@>16.8.0 。

全新的 Hooks 方法,位于 react-formutil/hooks 下(如果要使用新增的 useField useForm hooks,必须从这里导出获取)。

v0.5.6 起,你可以直接从主包中导出 hooks 相关方法了

useField

useField 可以用来获取或者生成一个新的 $fieldutil 对象。它接受类似 Field 组件所有能接受的 props 参数:

function useField < T = string , Validators = {}, Fields = {}, WeakFields = Fields>( name?: string , props?: Omit<FieldProps<T, Validators, Fields, WeakFields>, 'name' > ): $Fieldutil<T, Validators, Fields, WeakFields>; function useField < T = string , Validators = {}, Fields = {}, WeakFields = Fields>( props?: FieldProps<T, Validators, Fields, WeakFields> ): $Fieldutil<T, Validators, Fields, WeakFields>;

我们来尝试使用下 useField 。但是首先,假如我们要定义一个 Field 控件,它是个普通的 input 输入框,使用非 hooks 方法,大概长这样:

import { Field } from 'react-formutil' ; function UserNameField ( props ) { return ( < Field { ...props }> {$fieldutil => < input value = {$fieldutil.$viewValue} onChange = {ev => $fieldutil.$render(ev.target.value)} />} </ Field > ); }

假如使用 useField 的话,会是什么样子呢?

import { Field } from 'react-formutil/hooks' ; function UserNameField ( props ) { const $fieldutil = useField(props); return < input value = {$fieldutil.$viewValue} onChange = {ev => $fieldutil.$render(ev.target.value)} />; }

就是这么简单!上面的代码完全等效,但是明显使用 hooks 方式,更加简洁,没有 HOC 、没有 render props ,完全就是个普通的函数定义!

就像调用 Field 组件时,我们可以传递一些默认值、默认校验方法等,使用 useField 也可以这么做!

function UserNameField ( { name } ) { const $fieldutil = useField(name, { $validators : { required(value) { return !!value || 'Required!' ; } } }); return < input value = {$fieldutil.$viewValue} onChange = {ev => $fieldutil.$render(ev.target.value)} />; }

useHandler

useHandler 基于 EasyField 实现,会反馈传递的 $fieldHandler 对象。我们可以通过这个 hook 更方便使用和继承 EasyField 的功能与特性!!

这里还是以渲染一个用户输入为例:

import { useHandler } from 'react-formutil/hooks' ; function UserNameField ( props ) { const $handler = useHandler(props); return <input {...$handler} />; }

是不是比上面使用 useField 更简单了呢?而且更厉害的是,直接也具有了支持 EasyField 内置校验规则的能力!!

useForm

useForm 可以用来获取上下文中的 $formutil 对象。请注意,与 useField 不同,这里只能获取当前组件所在的 Form 中的 $formutil 对象,而不能创建一个新的 Form 上下文!!它比较类似于 connect 高阶组件的作用!

useField 可以获取已经存在的其它 Field 的 $fieldutil ,如果没有,它会创建一个新的 $fieldutil 句柄

import { Form, useForm } from 'react-formutil/hooks' ; function UserInfoSubmitForm ( ) { const $formutil = useForm(); const onSubmit = function ( ) { const { $invalid, $getFirstError } = $formutil; if ($invalid) { alert($getFirstError()); } else { } }; return < button className = "btn-submit" onClick = {onSubmit} /> ; } // 使用,必须位于 < Form /> 组件,或者withForm()高阶组件所在的组件树中才能获取到! < Form > {/*...*/} < Others > < UserInfoSubmitForm /> </ Others > {/*...*/} </ Form > ;

最佳实践 Best Practices

react-formutil 旨在提供一个 非强侵入性 高度抽象 方便迁移 简化接入 的表单工具。正是由于下面的几点思考,才有了与众不同的 rect-formutil !

一张表单只能有一个顶层 <Form /> 或者 withForm 。但是你可以通过将一个 <Form /> 使用 <Field /> / withField 包装后,使其变身为一个 Field 组件,来快捷复用以及嵌套表单使用!

表单项 Field 应当是尽可能的做到 小粒度 低耦合 独立性 ,保证其可复用性。例如表单校验,我们强烈建议通过 <Field /> 的 $validators 来对每个 Field 配置校验规则,而不是统一在 Form 层面进行校验!! $validators 对象也是可以复用的,你可以将所有的校验规则都放到一个 $validators 对象中,然后传递给所有的 <Field /> 。但是不用担心这些规则会对所有 <Field /> 生效。因为校验规则的生效,还需要对 <Field /> 传递对应的校验规则标识符才会启用! 我们知道其它很多表单库,或多或少,其文档、官方示例,甚至 API,都在推荐在 <Form /> 层面对数据进行校验,但是我们认为这样会造成 Form 与 Field 的强耦合,不利于 Field 的组件复用! 我们也提供了 <Form /> 的 $validator 属性来在 <Form /> 层面做校验,但是请注意,仅建议用于那些校验时其字段相互耦合依赖的表单,例如两次密码输入确认场景

Field 应当尽量保证对外渲染的值与接口接受到的值保持一致(包括类型、格式),对于复杂的 Field 数据收集,很多情况下,组件层面我们拿到的是 array / object ,但是接口可能需要 json 字符串。 我们 不建议 在 submit 时再对数据进行转换,因为这导致视图与服务 server 的数据结构不一致,导致无论提交数据还是渲染 server 数据,都需要无穷无尽的数据转换。你可以通过以下办法对数据在表单层面进行加工转换 第一种办法,对于自己封装的 Field ,应当在通过 $fieldutil.render() 在传递数据值时对值做好数据转换 第二种办法,针对第三方封装的 Field 或者只是个别情况下,那么我们应当通过 $parser 属性来指定 $viewValue 与 $modleValue 的转换(即视图数据到模型数据) 如果你对前两种方法较为陌生,那么至少你应当通过 Form 的 $processer 属性对数据进行转换。

<Field /> 的 name 属性是支持深层路径索引(nested 嵌套)的,所以你可以善于利用其这一特性,方便的将值收集到对象或者数组中。

大表单请尽可能进行拆分处理,将其转换为可以复用的 表单片段(即只包含相关性、相似性的一组Field) ,然后通过组合这些表单片段来达到复用或者优化大表单单一组件过大的问题。 对于有大量表单项的长页面有没有优化办法



Typescript 开发中,对于 withField withForm connect 三个高阶组件调用,请使用 函数式调用 ,避免 @decorator 装饰器语法,因为高阶组件会改变类签名,导致类型校验失败。 通过 函数调用 方式使用提供的高阶组件,可以正确处理组件上挂在的 $fieldutil $formutil 类型声明,避免被当作必需属性。



FAQ & 常见问题解答

Field 与 EasyField 有什么区别

Field 是抽象的底层,它本身不会渲染任何 dom 结构出来,它仅提供了同步、渲染表单控件的接口。要实现具体的表单,需要通过 Field,使用它提供的接口,手动实现监听用户输入、同步数据等工作(例如不会主动同步 $touched $focused 状态)

EasyField 则是基于 Field 封装的另一个组件,它针对浏览器原生的表单控件,封装实现了数据同步、表单校验,可以简化调用。 EasyField 会自动绑定 change 、 focus 、 blur 事件,并主动同步 $touched $untouched $focused 状态

Field中的 $value 与 $viewValue 有什么区别

从 v0.5.0 起,Field 表单域中的状态模型中,新增了 $viewValue 。它与之前的 $value 的区别是:

$value 表示的是表单域状态模型值,用来向 Form 同步。 $formutil 中的 $params 即为从每个 Field 中收集的 $value 集合!

表示的是表单域状态模型值,用来向 同步。 中的 即为从每个 中收集的 集合! $viewValue 表示的是表单域的视图值,即视图中显示的值是根据该值显示的。它一般情况下都与 $value 相同,但是当我们自定义了 $parser $formatter 时,可能会导致两者不同。

当渲染视图时,应当根据 $viewValue 来渲染,否则会导致 $parser $formatter 属性失效(因为这两个属性就是处理 $value 与 $viewValue 的转换的,如果不想使用默认支持的这两个数据处理钩子,使用 $value 当然也没什么问题~)!

为什么要做出这样的改动?

这是因为 v0.5.0 之前的版本,只有一个状态模型值 $value 。经过 $parser 处理的值会直接更新到模型中,而视图也是根据模型中的值渲染的,这就会导致 $parser 进而影响到视图值的显示!

例如,当我们希望过滤用户输入的空格时,我们一般会通过 $parser 传递过滤函数:

<Field name= "user_name" $parser={value => value.trim()} />

但是,以上代码在 v0.5.0 之前的版本中,会导致用户完全无法输入空格:完全无法输入 Jobs Smith ,中间的那个空格永远输入不上,因为一旦输入就会立即被 $parser 过滤掉,并且更新回视图中!

v0.5.0 版本通过新增加的 $viewValue ,来将视图值单独存储,与原来的模型值 $value 做了区分。这样,就可以正常的输入 Jobs Smith 啦!

副作用

当然,这一改动也会导致 $parser 的某些用法产生与之前版本的预期不一致。

例如,当我们希望提供一个只能输入整数(其它字符直接不可输入)金额输入框时:

<Field name= "user_name" $parser={value => value.split( /[^\d]/g , '' )} />

以上代码在 v0.5.0 之前的版本中,即可达到目的。因为 $parser 处理过后的值会被更新到状态模型中,视图也是根据这个过滤后的值渲染的,所以就可以直接实现禁止用户输入非整数字符。

但是在 v0.5.0 之后的版本中,视图根据 $viewValue 渲染的话,会导致状态模型中的值被正确处理了,但是视图中的值还是用户原始输入,即可能包含非法值。要实现过滤视图中显示的值,我们可以通过 $parser 提供的第二个回调参数 $setViewValue 来同步更新视图值:

<Field name= "user_name" $parser={(value, $setViewValue) => $setViewValue(value.split( /[^\d]/g , '' ))} />

<Field /> 组件本身的设计理念如果你已经了解后,那么一定会产生这样的疑问:

在我自己的项目中,每个表单控件都基于 Field 去写,处理状态与错误显示,有点太复杂、太啰嗦了。有没有更优化的方法?

答案当然是“有的”!

如果你在使用 ant-design 、 Material-UI 或者 react-boostrap 等第三方的 UI 库,你可以参考: 如何在 ant-design 或者 Material-UI 等项目中使用 react-formutil?

、 或者 等第三方的 UI 库,你可以参考: 如果你对上面提到的 react-antd-formutil 、 react-material-formutil 等适配库的实现比较了解,你也可以参考其对你目前使用的 UI 组件库做适配!

、 等适配库的实现比较了解,你也可以参考其对你目前使用的 UI 组件库做适配! 如果你在使用团队自己对组件库,或者是个新接触 react-formutil 的新手,想快速实现项目中应用,请往下看

对于在使用自己私有(团队内部)表单 UI 组件或者实现的项目,我们这里提供了一个示例,通过封装一个 FormItem 来快速适配 bootstrap 框架提供的表单 UI:

Form Adaptor

你可以点击上述链接来查看代码实现,以及运行效果!

checkbox 多选或 radio 单选组怎么实现

可以直接 Field 实现,也可以使用 EasyField 实现(demo 都中有示例):

const hobbiesItems = [ { id : 'music' , name : '音乐' }, { id : 'movie' , name : '电影' }, { id : 'ps4' , name : 'ps4' } ]; < EasyField name = "hobbies" type = "group.checkbox" > {props => ( < div > {hobbies.map(item => ( < label className = "checkbox-inline" key = {item.id} > {/* props.GroupOption是每个候选项对应的input[checkbox],必须渲染出来,并传递 $value */} < props.GroupOption $ value = {item.id} /> {item.name} </ label > ))} </ div > )} </ EasyField > ;

使用 Field 实现一个上传图片的表单控件

假如我们需要在表单中插入一个按钮,用户需要点击按钮上传图片后,将图片地址同步到表单中

import React from 'react' ; import { Field } from 'react-formutil' ; import uploadFile from './uplaodFile' ; export default function FieldFile ( props ) { return ( <Field {...props}> {$props => { const selectFile = function() { const fileInput = document.createElement('input'); fileInput.type = 'file'; fileInput.onchange = function() { /* get file &upload */ const files = fileInput.files; uploadFile(files).then( fileUrl => { //将文件地址更新到Field的状态中 $props.$render(fileUrl); }, error => { alert('upload fail'); } ); }; fileInput.click(); }; return ( <div className="upload-image"> {$props.$value && <img src={$props.$value} className="preview" />} <button onClick={selectFile}>{$props.$value ? '更改图片' : '上传图片'}</button> </div> ); }} </Field> ); } /* ---------------------- 使用 -------------------- */ <div className="form-group"> <label>点击上传头像</label> <FieldFile name="avatar" /> </div>;

如何获取对 Field 生成的节点的引用?

可以通过 $getField 获取到一组 handler 方法,其中有 $getComponent 方法,可以获取到组件对象,然后再通过 react-dom 提供的 findDOMNode 来获取到对应的实际 dom 元素节点

import { findDOMNode } from 'react-dom' ; < Form > {$formutil => { function getNode(name) { return findDOMNode($formutil.$getField(name).$getComponent()); } return < Field name = "username" > {/*...*/} </ Field > ; }} </ Form > ;

对于有大量表单项的长页面有没有优化办法

对于一个具有很多表单项、导致页面很大的表单,如果全部在一个组件里维护,会比较痛苦。幸运的事,使用 react-formutl 你可以很方便将大表单拆分成多个模块,既能减小大组件带来的维护难题,还能复用表单模块。

比如同时要收集用户的个人信息和工作信息,我们可以将其拆分为三个模块:

Userinfo.js 用户基本信心的字段

用户基本信心的字段 Workinfo.js 用户工作信息的字段

用户工作信息的字段 Submit.js 提交区域(因为只有在 Form 组件下级才能拿到\$formutil 信息)

注: Submit.js 和 Workinfo.js 合并到一起也是可以的。

import React from 'react' ; import { EasyField } from 'react-formutil' ; export default function Userinfo ( { $formutil } ) { return ( <div className="userinfo-form"> <h3>基本信息</h3> <EasyField name="name" placeholder="姓名" /> <EasyField name="age" placeholder="年龄" /> <EasyField name="sex" placeholder="性别" /> <EasyField name="phone" placeholder="手机" /> </div> ); }

import React from 'react' ; import { EasyField } from 'react-formutil' ; export default function Workinfo ( { $formutil } ) { return ( <div className="workinfo-form"> <h3>工作信息</h3> <EasyField name="company" placeholder="公司名称" /> <EasyField name="job" placeholder="行业" /> <EasyField name="work_address" placeholder="公司地址" /> </div> ); }

export default function Submit ( { $formutil } ) { const postData = () => { const { $params, $invalid, $erros } = $formutil; }; return ( < div className = "submit-area" > < button disabled = {$formutil.$invlid} onClick = {postData} > 提交 </ button > </ div > ); }

import React from 'react' ; import Userinfo from './Userinfo' ; import Workinfo from './Workinfo' ; import Submit from './Submit' ; import { Form } from 'react-formutl' ; export default function EditInfoPage ( ) { return ( < div className = "editinfo-page" > < Form > < Userinfo /> < Workinfo /> < Submit /> </ Form > </ div > ); return ( <Form> {({ $formutil }) => ( <div className="editinfo-page"> <Userinfo $formutil={$formutil} /> <Workinfo $formutil={$formutil} /> <Submit $formutil={$formutil} /> </div> )} </Form> ); /* 也可以使用 connect 高阶组件包装分拆的组件,然后就不必显式的传 $formutil */ /** * import { connect } from 'react-formutil' * class Submit extends Component { * submit = () => { * //通过connect可以拿到 $formutil * const { $formutil } = this.props; * // ... * }; * * render() { * return <button onClick={this.submit} />; * } * } * export default connect(Submit); */ return ( <Form> <div className="editinfo-page"> <Userinfo /> <Workinfo /> <Submit /> </div> </Form> ); }

如何在 ant-design 或者 Material-UI 等项目中使用 react-formutil?

在 ant-design 或 Material-UI 项目中使用 react-formutil 也非常简单,以 ant-design 为例:

import React, { Component } from 'react' ; import { EasyField, Field, withForm } from 'react-formutil' ; import { Form, Input, Checkbox, DatePicker, Button } from 'antd' ; @withForm class MyForm extends Component { onSubmit = ev => { ev.preventDefault(); const { $invalid } = this .props.$formutil; if ($invalid) { } else { } }; render() { return ( <Form onSubmit={this.onSubmit}> {/* use <Field /> */} <Field name="title"> {props => <Input value={props.value} onChange={ev => props.$render(ev.target.value)} />} </Field> {/* use <EasyField />, not need to sync data by set 'onChange' manual */} <EasyField name="username"> <Input placeholder="Username" /> </EasyField> <EasyField name="password"> <Input type="password" placeholder="Password" /> </EasyField> <EasyField name="remeber" $defaultValue={true} valuePropName="checked"> <Checkbox>remember me</Checkbox> </EasyField> {/* use <Form.Item /> */} <Form.Item label="Date"> <EasyField name="date" $defaultValue={null}> <DatePicker /> </EasyField> </Form.Item> <Button block type="primary"> Submit </Button> </Form> ); } }

是的,你可以使用 Field 来手动绑定 onChange 来同步数据,也可以直接使用 EasyField 嵌套 antd 的组件即可, EasyField 会自动绑定好相关数据同步。

为了更便捷的在各大流程组件库项目中使用 react-formutil ,我们也提供了针对各个组件库的优化封装组件:

你可以点击上方链接来了解更多。

如果你还觉得有其它优秀的组件库也需要提供针对性的组件优化,也可以提 issues。

react-formutil@0.3.0 起提供了针对 typescript 的 DefinitionTypes 声明文件,在开发中可能会用到的主要是以下几个:

$Formutil<Field, Validators, WeakFields> 整个表单的 $formtutil 类型声明

整个表单的 类型声明 $Fieldutil<T, Validators, Fields, WeakFields> 单个表单项的 $fieldutil 类型声明

单个表单项的 类型声明 Field<T, Validators, Fields, WeakFields> Field 组件的类型声明

Field 组件的类型声明 FieldProps<T, Validators, Fields, WeakFields> Field 组件的 props 类型声明

组件的 props 类型声明 EasyField<T, Validators, Fields, WeakFields> EasyField 组件的类型声明

组件的类型声明 EasyFieldProps<T, Validators, Fields, WeakFields> EasyField 组件的 props 类型声明

组件的 props 类型声明 Form<Fields, Validators, WeakFields> Form 组件的类型声明

组件的类型声明 FormProps<Fields, Validators, WeakFields> Form 组件的 props 类型声明

除了以上列出的,还有很多其它的类型定义,可以自行查看类型声明文件。

T 是指值类型;

Validators 是指表单的校验项结构;

Fields 是指表单的参数域结构;

WeakFields 是指扁平的 Fields 结构,默认等同于 Fields 。如果你的表单不使用深层结构,那么只需要提供 Fields 即可。 let IErrors: Validators = { required: true, maxLength: string }

let fields: Fields = { user: { name: string, age: number }, price: number }

let weakFields: WeakFields = { 'user.name': string, 'user.age': number, price: number }