React Flip Numbers

Make number animation looks sexy πŸ‘

Flip your numbers in 3D space

Super easy to use

Install

npm install react-flip-numbers -S

Quickstart

import react from 'react' ; import FlipNumbers from 'react-flip-numbers' ; export default () => { return < FlipNumbers height = {12} width = {12} color = "red" background = "white" play perspective = {100} numbers = "12345" /> ; };

API

Prop Type Required Description numbers string βœ“ play boolean βœ“ Start the animation height number βœ“ Individual number height width number βœ“ Individual number width color string βœ“ Number color background string Background color perspective number CSS 3D transition perspective nonNumberStyle string CSS inline style for not number eg , : . numberStyle string CSS inline style for number duration number delay number

Thank you very much for those kind people with their sponsorship to this project.