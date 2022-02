React Flexgrid

Installation

npm install react-flexgrid

Usage

Require lib/flexgrid.css , or less/flexgrid.less into your project.

const {Grid, Row, Col} = require ( 'react-flexgrid' ); const App = React.createClass({ render() { return ( < Grid > < Row > < Col xs = {6} md = {3} > Hello, world! </ Col > </ Row > </ Grid > ); } });

License

MIT