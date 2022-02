FlagKit for React

Installation

npm i react-flag-kit yarn add react-flag-kit

Usage

import { FlagIcon } from "react-flag-kit" ; export const USAFlag = () => < FlagIcon code = "US" size = {48} /> ;

Props

export interface FlagIconProps extends ImgHTMLAttributes<HTMLImageElement> { size?: number ; code: FlagIconCode; }

Reference

The list of available flags you can find in FlagKit repo.

Licence

MIT