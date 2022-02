Simple fades in React

npm i react-fade

Fade in

Children components will start invisible and fade into a visible state.

<Fade> < p > I am so faded </ p > </ Fade >

Fade out

Fade out requires some extra code to stay invisble after it's been faded-out. Right now, the recommended way of using <Fade out/> is to utilize the duration property in conjuction with css display or visibilty. For example:

import { default as React, Component } from 'react' import { default as Fade } from 'react-fade' const fadeDuration = 10 class FadeExample extends Component { state = { fadeOut : false , visibility : 'visible' } componentDidUpdate(nextProps, { fadeOut }) { if (fadeOut) { setTimeout( () => { this .setState({ visibility : 'hidden' }) }, fadeDuration) } } render() { return ( < div > < Fade out = {this.state.fadeOut} duration = {fadeDuration} style = {{ visibility: this.state.visibility }} > < p > I am so faded </ p > </ Fade > < button onClick = {() => this.setState({ fadeOut: true })}> Fade out </ button > </ div > ) } }

Props