React Facebook Components

Components

Facebook provider (provide settings to child components)

Login button (provide user profile and signed request)

Like button

Share and Share button

Comments

Comments count

Embedded post

Embedded video

Page

Feed

Group

Message Us

Customer Chat

Status

Subscribe

User Profile

Initialisation

By default FacebookProvider is loading facebook script immediately with componentDidMount (you are able to use it with SSR). If you want to download facebook script only when facebook component is rendered you need to add parameter wait to FacebookProvider. Use only one instance of the FacebookProvider on your page.

Usage

Like button

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, Like } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < Like href = "http://www.facebook.com" colorScheme = "dark" showFaces share /> </ FacebookProvider > ); } }

Share post

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, Share } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < Share href = "http://www.facebook.com" > {({ handleClick, loading }) => ( < button type = "button" disabled = {loading} onClick = {handleClick} > Share </ button > )} </ Share > </ FacebookProvider > ); } }

Share button

You can use predefined button with bootstrap and font awesome classNames

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, ShareButton } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < ShareButton href = "http://www.facebook.com" > Share </ ShareButton > </ FacebookProvider > ); } }

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, Comments } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < Comments href = "http://www.facebook.com" /> </ FacebookProvider > ); } }

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, CommentsCount } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < CommentsCount href = "http://www.facebook.com" /> </ FacebookProvider > ); } }

Login Button

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, LoginButton } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { handleResponse = ( data ) => { console .log(data); } handleError = ( error ) => { this .setState({ error }); } render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < LoginButton scope = "email" onCompleted = {this.handleResponse} onError = {this.handleError} > < span > Login via Facebook </ span > </ LoginButton > </ FacebookProvider > ); } }

Custom login render

If you want to use custom component you can use children as function.

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, Login } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { handleResponse = ( data ) => { console .log(data); } handleError = ( error ) => { this .setState({ error }); } render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < Login scope = "email" onCompleted = {this.handleResponse} onError = {this.handleError} > {({ loading, handleClick, error, data }) => ( < span onClick = {handleClick} > Login via Facebook {loading && ( < span > Loading... </ span > )} </ span > )} </ Login > </ FacebookProvider > ); } }

Embedded post

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, EmbeddedPost } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < EmbeddedPost href = "http://www.facebook.com" width = "500" /> </ FacebookProvider > ); } }

Page

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, Page } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < Page href = "https://www.facebook.com" tabs = "timeline" /> </ FacebookProvider > ); } }

Feed

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, Feed } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < Feed link = "https://www.facebook.com" > {({ handleClick }) => ( < button type = "button" onClick = {handleClick} > Share on Feed </ button > )} </ Feed > </ FacebookProvider > ); } }

Group

import React, { Component } from 'react' ; import { FacebookProvider, Group } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < Group href = "https://www.facebook.com/groups/375934682909754" width = "300" showSocialContext = {true} showMetaData = {true} skin = "light" /> </ FacebookProvider > ); } }

MessageUs

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, MessageUs } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < MessageUs messengerAppId = "123456789" pageId = "123456789" /> </ FacebookProvider > ); } }

SendToMessenger

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, SendToMessenger } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < SendToMessenger messengerAppId = "123456789" pageId = "123456789" /> </ FacebookProvider > ); } }

MessengerCheckbox

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, MessengerCheckbox } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < MessengerCheckbox messengerAppId = "123456789" pageId = "123456789" /> </ FacebookProvider > ); } }

CustomChat

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, CustomChat } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" chatSupport > < CustomChat pageId = "123456789" minimized = {false}/ > </ FacebookProvider > ); } }

API Access

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, Initialize } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { render() { return ( <FacebookProvider appId="123456789"> <Initialize> {({ isReady, api }) => { api.ui(...) // our custom async/await api // original FB api is available via window.FB }} <Initialize> </FacebookProvider> ); } }

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, Subscribe } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { handleChange = ( response ) => { console .log(response); } render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < Subscribe event = "auth.statusChange" onChange = {this.handleChange} /> </ FacebookProvider > ); } }

Login Status

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, Status } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { handleChange = ( response ) => { console .log(response); } render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < Status > {({ loading, status }) => ( < div > {...} </ div > )} </ Status > </ FacebookProvider > ); } }

User Profile

This component will not sign user. You need to do that with another component. Default scope: 'id', 'first_name', 'last_name', 'middle_name', 'name', 'name_format', 'picture', 'short_name', 'email'. If profile is undefined login status !== LoginStatus.CONNECTED

import React, { Component} from 'react' ; import { FacebookProvider, Profile } from 'react-facebook' ; export default class Example extends Component { handleChange = ( response ) => { console .log(response); } render() { return ( < FacebookProvider appId = "123456789" > < Profile > {({ loading, profile }) => ( < div > {profile.picture} {profile.name} </ div > )} </ Profile > </ FacebookProvider > ); } }

Credits

Zlatko Fedor