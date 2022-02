truncates (with ellipsis) overflowing text elements and adds a tooltip https://amirfefer.github.io/react-ellipsis-with-tooltip

Recognizes whether a text element is overflowed, truncates (with ellipsis) it and adds bootstrap's tooltip. Try via stroybook

Installation

npm install --save react-ellipsis-with-tooltip

or

yarn add react-ellipsis-with-tooltip

Usage

Table cell

import EllipsisWithTooltip from 'react-ellipsis-with-tooltip' <td> < EllipsisWithTooltip placement = "bottom" > Lorem Ipsum </ EllipsisWithTooltip > < td >

Anchor element

import EllipsisWithTooltip from 'react-ellipsis-with-tooltip' <td> < EllipsisWithTooltip placement = "bottom" > < a href = "#" > Lorem Ipsum </ a > </ EllipsisWithTooltip > < td >

License

MIT © Amir Fefer