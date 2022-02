Highly customizable react based date picker. Select date from Day, Month and Year dropdown

npm i react-dropdown-date

https://www.npmjs.com/package/react-dropdown-date

https://codesandbox.io/s/react-dropdown-date-demo-gbm2k

see further below for individual components

import React, { Component } from 'react' ; import { DropdownDate, DropdownComponent } from 'react-dropdown-date' ; const formatDate = ( date ) => { // formats a JS date to 'yyyy-mm-dd' var d = new Date ( date ), month = '' + (d.getMonth() + 1 ), day = '' + d.getDate(), year = d.getFullYear(); if (month.length < 2 ) month = '0' + month; if (day.length < 2 ) day = '0' + day; return [year, month, day]. join ( '-' ); } class App extends Component { constructor(props) { super(props); this.state = { date : null , selectedDate: '2012-11-15' }; } render() { return ( <div> <DropdownDate startDate={ // optional, if not provided 1900 -01 -01 is startDate '2012-01-01' // 'yyyy-mm-dd' format only } endDate={ // optional, if not provided current date is endDate '2013-12-31' // 'yyyy-mm-dd' format only } selectedDate={ // optional this.state.selectedDate // 'yyyy-mm-dd' format only } order ={[ // optional DropdownComponent.year, // Order of the dropdowns DropdownComponent.day, DropdownComponent.month ]} onMonthChange={(month) => { // optional console.log(month); }} onDayChange={(day) => { // optional console.log(day); }} onYearChange={(year) => { // optional console.log(year); }} onDateChange={( date ) => { // optional console.log( date ); this.setState({ date : date , selectedDate: formatDate( date ) }); }} ids={ // optional { year: 'select-year' , month: 'select-month' , day: 'select-day' } } names={ // optional { year: 'year' , month: 'month' , day: 'day' } } classes={ // optional { dateContainer: 'classes' , yearContainer: 'classes' , monthContainer: 'classes' , dayContainer: 'classes' , year: 'classes classes' , month: 'classes classes' , day: 'classes classes' , yearOptions: 'classes' , monthOptions: 'classes' , dayOptions: 'classes' } } defaultValues={ // optional { year: 'select year' , month: 'select month' , day: 'select day' } } options ={ // optional { yearReverse: true , // false by default monthShort: true , // false by default monthCaps: true // false by default } } /> </div> ); } } export default App;

HTML Reference for classes

< div class = "classes" > < div class = "classes" > < select class = "classes classes" > < option value = "" class = "classes" > select year </ option > </ select > </ div > < div class = "classes" > < select class = "classes classes" > < option value = "" class = "classes" > select month </ option > </ select > </ div > < div class = "classes" > < select class = "classes classes" > < option value = "" class = "classes" > select day </ option > </ select > </ div > </ div >

Individual Components: YearPicker , MonthPicker , DayPicker