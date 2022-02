React dropbox chooser

Simple react wrapper for Dropbox Chooser API

Installation

npm install react-dropbox-chooser

Usage

<DropboxChooser appKey={ 'your-uniq-app-key' } success={files => this .onSuccess(files)} cancel={() => this .onCancel()} multiselect={ true } extensions={[ '.mp4' ]} > < div className = "dropbox-button" > Click me! </ div > </ DropboxChooser >

Demo

npm install npm start open http://localhost:8080

Feel free to feel free