Installation

npm install --save react-draggable-tab

React v0.14 is supported from react-draggable-tab v0.4.0. For React v0.13.x, please use react-draggable-tab v0.3.3.

API

Tab

Tab is just a case class to check props. props.children will rendered into content area.

Props

key : unique key in TabList . PropTypes.string.isRequired

beforeTitle : element to show in tab. eg icon. PropTypes.element

title : string or element to show in tab. PropTypes.oneOfType([PropTypes.string, PropTypes.element]).isRequired

afterTitle : element to show in tab. eg: notification badge PropTypes.element

uncloseable : If true , closeButton will not be appeared in tab. PropTypes.bool (Default false )

Style (for each tab)

tabClassNames : classNames which will be added to rendered elements.

tab : base li element of tab (defult: rdTab )

tabBefore : before element of li which emulate :Before selector (defult: rdTabBefore )

tabAfter : after element of li which emulate :After selector (defult: rdTabAfter )

tabTitle : span element of tab title (defult: rdTabTitle )

tabBeforeTitle : span element of tab before title (defult: tabBeforeTitle )

tabAfterTitle : span element of tab after title (defult: tabAfterTitle )

tabCloseIcon : base span element of close icon (defult: rdCloseIcon )

tabActive : selected tab's li , before, after (defult: rdTabActive )

tabHover : selected tab's li , before, after (defult: rdTabHover )

tabStyles : Inline styles which will be overwritten default and common-tabs inline styles.

tab : base li element of tab

tabBefore : before element of li which emulate :Before selector.

tabAfter : after element of li which emulate :After selector.

tabTitle : span element of tab title

tabActive : selected tab's li

tabBeforeActive : selected tab's li before

tabAfterActive : selected tab's li after

tabTitleActive : selected tab's title

tabOnHover : hovered tab's li

tabBeforeOnHover : hovered tab's li before

tabAfterOnHover : hovered tab's li after

tabTitleOnHover : hovered tab's title

tabCloseIcon : base span element of close icon

tabCloseIconOnHover : base span element of close icon when hover

containerStyle : style object which will be apply to container of rendered tab.

hiddenContainerStyle : style object which will be apply to container of hidden tab.

Events

All other props like onXX handler set to Tab will be passed to rendered element except onClick You can use any onXX for Supported events for tab element.

Tabs

Tabs is container for tab. it will render tabBar and content of selected element.

Props

tabs : Array of Tab elements. PropTypes.arrayOf(PropTypes.element)

selectedTab : key for selectedTab. PropTypes.string default to first tab.

disableDrag : disables the ability to drag the tabs. React.PropTypes.bool default is false.

tabAddButton : element for add button. PropTypes.element

keepSelectedTab : Prevent tab select on drag/move behind tab. PropTypes.bool default false .

unclosable : Disable tab to close. PropTypes.bool default false .

shouldTabClose(e, key) : will be called before tab close event, return false if you want to stop tab close process, default true ;

Shortcut key binding

shortCutKeys : Short cut key bindings as Mousetrap style.

: Short cut key bindings as Mousetrap style. close : key binding to close current tab ( onTabClose will be called)

: key binding to close current tab ( will be called) create : key binding to create tab ( onTabAddButtonClick will be called)

: key binding to create tab ( will be called) moveRight : key binding to move right ( onTabSelect will be called)

: key binding to move right ( will be called) moveLeft : key binding to move left ( onTabSelect will be called)

Style (All tabs will be apply these styles)

tabsClassNames : classNames which will be added to rendered elements.

tabWrapper : root wrapper div element (defult: rdTabWrapper )

tabBar : base ul element of tab bar (defult: rdTabBar )

tabBarAfter : after span element of tab bar which emulate :After selector (defult: rdTabBarAfter )

tab : base li element of tab (defult: rdTab )

tabBefore : before element of li which emulate :Before selector (defult: rdTabBefore )

tabAfter : after element of li which emulate :After selector (defult: rdTabAfter )

tabTitle : span element of tab title (defult: rdTabTitle )

tabBeforeTitle : span element of tab before title (defult: rdTabBeforeTitle )

tabBeforeTitle : span element of tab after title (defult: rdTabAfterTitle )

tabCloseIcon : base span element of close icon (defult: rdCloseIcon )

tabActive : selected tab's li , before, after (defult: rdTabActive )

tabsStyles : Inline styles which will be overwritten default inline styles.

tabWrapper : root wrapper div element

tabBar : base ul element of tab bar

tabBarAfter : after span element of tab bar which emulate :After selector

tab : base li element of tab

tabBefore : before element of li which emulate :Before selector.

tabAfter : after element of li which emulate :After selector.

tabTitle : span element of tab title

tabActive : selected tab's li

tabBeforeActive : selected tab's li before

tabAfterActive : selected tab's li after

tabTitleActive : selected tab's title

tabCloseIcon : base span element of close icon

tabCloseIconOnHover : base span element of close icon when hover

Events

onTabSelect(e, key, currentTabs) : Called when tab of key was selected. currentTabs is array of tabs elements sorted with current order.

onTabClose(e, key, currentTabs) : Called when tab of key was closed. currentTabs is array of tabs elements sorted with current order.

onTabPositionChange(e, key, currentTabs) : Called when tab of key was moved. currentTabs is array of tabs elements sorted with current order.

onTabAddButtonClick(e, currentTabs) : Called when tab add button was clicked. currentTabs is array of tabs elements sorted with current order. Basically you will concat currentTabs with new empty tab. let newTabs = currentTabs.concat([newTab]); * onTabDoubleClick(e, key) : Called when title was double clicked. Removed from v0.5.0 * onTabMouseEnter(e, key) : Called when mouse enter to tab . Removed from v0.5.0 * onTabMouseLeave(e, key) : Called when mouse leave from tab . Removed from v0.5.0

Usage example

class App extends React . Component { constructor (props) { super (props); let icon = (<image src='icon.png' style={{height:'13px'}}/>); let fonticon = (<icon className='icon-html5'/>); let badge = (<DynamicTabBadge />); this.state = { tabs:[ (<Tab key={'tab0'} title={'unclosable tab'} unclosable={true} > <div> <h1>This tab cannot close</h1> </div> </Tab>), (<Tab key={'tab1'} title={'1stTab'} beforeTitle={icon} > <div> <h1>This is tab1</h1> </div> </Tab>), (<Tab key={'tab2'} title={'2ndTab Too long Toooooooooooooooooo long'} beforeTitle={fonticon} > <div> <pre>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, </pre> </div> </Tab>), (<Tab key={'tab3'} title={'Dynamic tab'} afterTitle={badge}> <DynamicTabContent/> </Tab>) ], badgeCount: 0 }; } handleTabSelect(e, key, currentTabs) { console.log('handleTabSelect key:', key); this.setState({selectedTab: key, tabs: currentTabs}); } handleTabClose(e, key, currentTabs) { console.log('tabClosed key:', key); this.setState({tabs: currentTabs}); } handleTabPositionChange(e, key, currentTabs) { console.log('tabPositionChanged key:', key); this.setState({tabs: currentTabs}); } handleTabAddButtonClick(e, currentTabs) { // key must be unique const key = 'newTab_' + Date.now(); let newTab = (<Tab key={key} title='untitled'> <div> <h1>New Empty Tab</h1> </div> </Tab>); let newTabs = currentTabs.concat([newTab]); this.setState({ tabs: newTabs, selectedTab: key }); } render() { return ( <Tabs tabsClassNames={tabsClassNames} tabsStyles={tabsStyles} selectedTab={this.state.selectedTab ? this.state.selectedTab : "tab2"} onTabSelect={this.handleTabSelect.bind(this)} onTabClose={this.handleTabClose.bind(this)} onTabAddButtonClick={this.handleTabAddButtonClick.bind(this)} onTabPositionChange={this.handleTabPositionChange.bind(this)} tabs={this.state.tabs} shortCutKeys={ { 'close': ['alt+command+w', 'alt+ctrl+w'], 'create': ['alt+command+t', 'alt+ctrl+t'], 'moveRight': ['alt+command+tab', 'alt+ctrl+tab'], 'moveLeft': ['shift+alt+command+tab', 'shift+alt+ctrl+tab'] } } /> ) } };

See also example

npm install npm run start:example

Tests

npm test

Contributors

Known Issue

Dynamic tab content.

Tabs do not care any change in Tab content. content needs update by your application side. See 3rdTab in example.

flex style should be define in CSS for safari. See https://github.com/facebook/react/issues/2020

In application, class rdTabBar or your custom class of TabBar needs display: -webkit-flex in CSS like below.