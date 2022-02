Gitpod

Open the project in Gitpod (free online dev environment for GitHub) and start coding immediately.

React component for Dplayer based on DPlayer(V1.26.0).

Install

npm install react-dplayer -D

Usage

commonjs

import DPlayer from "react-dplayer" ; class Example extends Component { render() { return ( < DPlayer options = {{ video: { url: ' http: // static.smartisanos.cn / common / video / t1-ui.mp4 '} }} /> ) } }

browser

< script src = "https://unpkg.com/dplayer/dist/DPlayer.min.js" /> < script src = "https://unpkg.com/react/dist/react.min.js" /> < script src = "https://unpkg.com/react-dom/dist/react-dom.min.js" /> < script src = "https://unpkg.com/react-dplayer/dist/react-dplayer.min.js" /> < div id = "example" > </ div > < script > ReactDOM.render(React.createElement( 'div' , { style : { width : 800 , margin : '0px auto' } }, React.createElement(ReactDPlayer, { options :{ video : { url : 'http://static.smartisanos.cn/common/video/t1-ui.mp4' } }}) ), document .getElementById( 'example' )); </ script >

The package also includes an in-built example under the /example folder. Run the sample application by cloning project and running npm start.

Props

Name Type Default Description options Object -- read doc

Events

camel-case rule example play as onPlay

Name Params Description allEvent default read doc

Development

npm run start : Run example in development mode

: Run example in development mode npm run compile : Build react-dplayer(commonjs)

: Build react-dplayer(commonjs) npm run dist : dist react-dplayer (umd)

License