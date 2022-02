Beautiful Props Table for React Docgen.

This is a standalone version of the (now deprecated) PropsTable component from Docz.

Install

npm install --save react-docgen-props-table

Usage

import React, { Component } from 'react' import PropsTable from 'react-docgen-props-table' const docgenInfo = { "description" : "General component description." , "displayName" : "MyComponent" , "methods" : [], "props" : { "foo" : { "type" : { "name" : "number" }, "required" : true , "description" : "Description foo." }, "bar" : { "type" : { "name" : "string" }, "required" : false , "description" : "Description bar.



- markdown list-item 1

- markdown list-item 2" , "defaultValue" : { "value" : "'bar'" , "computed" : false } }, "baz" : { "type" : { "name" : "bool" }, "required" : false , "description" : "Description baz." } } } class Example extends Component { render () { return ( < PropsTable props = {docgenInfo.props} /> ) } }

Examples

Check out the demo for live examples.

License

Credit goes to Pedro Nauck and docz for the initial implementation.

MIT © transitive-bullshit