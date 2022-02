React hook to handle inputs with separated boxes for each digit.

Installation

npm install react-digit- input

Usage

import * as React from 'react' ; import * as ReactDOM from 'react-dom' ; import useDigitInput from 'react-digit-input' ; function App ( ) { const [value, onChange] = React.useState( '' ); const digits = useDigitInput({ acceptedCharacters : /^[0-9]$/ , length : 6 , value, onChange, }); return ( <div> <div className="input-group"> <input inputMode="decimal" autoFocus {...digits[0]} /> <input inputMode="decimal" {...digits[1]} /> <input inputMode="decimal" {...digits[2]} /> <span className="hyphen" /> <input inputMode="decimal" {...digits[3]} /> <input inputMode="decimal" {...digits[4]} /> <input inputMode="decimal" {...digits[5]} /> </div> <pre> <code>"{value}"</code> </pre> </div> ); } ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));

License

MIT