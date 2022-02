리액트 컴포넌트로 만든 Daum 우편번호 검색 서비스입니다. Daum 우편번호 검색 서비스를 React 환경에서 간편하게 이용할 수 있습니다.

설치

npm install --save react-daum-postcode // or yarn add react-daum-postcode

사용

import React from 'react' ; import DaumPostcode from 'react-daum-postcode' ; const Postcode = () => { const handleComplete = ( data ) => { let fullAddress = data.address; let extraAddress = '' ; if (data.addressType === 'R' ) { if (data.bname !== '' ) { extraAddress += data.bname; } if (data.buildingName !== '' ) { extraAddress += (extraAddress !== '' ? `, ${data.buildingName} ` : data.buildingName); } fullAddress += (extraAddress !== '' ? ` ( ${extraAddress} )` : '' ); } console .log(fullAddress); } return ( < DaumPostcode onComplete = {handleComplete} { ...props } /> ); }

props

onComplete [function] - 우편번호 검색이 끝났을 때 사용자가 선택한 정보를 받아올 콜백함수입니다. function(data: object) => void : 주소 데이터의 구성은 Daum 우편번호 서비스 가이드를 참고해주세요.

안내