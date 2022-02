React Dadata

Легковесный (~4 kb min gzip), типизированный и настраиваемый React компонент для подсказок адресов, организаций, банков и ФИО с помощью сервиса DaData.ru

Демонстрация

Предоставлена документация для 2.x, версия 1.x не поддерживается

Внешний вид

Адреса

Организации

Банки

Установка

npm install react-dadata

или

yarn add react-dadata

Пример использования

import { AddressSuggestions } from 'react-dadata' ; import 'react-dadata/dist/react-dadata.css' ; const [value, setValue] = useState(); < AddressSuggestions token = "API_KEY" value = {value} onChange = {setValue} /> ;

Параметры

Общие параметры

Свойство Обязательный Тип Описание token Да string Авторизационный токен DaData.ru value Нет DaDataSuggestion<*> Текущее значение, если передается, то в поле ввода будет установлено значение value подсказки (если не указан defaultQuery ) а также при изменении будет менять значение в поле ввода. defaultQuery Нет string Начальное значение поля ввода, имеет больший приоритет перед value . Используется только при монтировании компонента. delay Нет number Задержка для debounce при отправке запроса в миллисекундах. По-умолчанию отсутствует, запрос отправляется на каждое изменение в поле ввода count Нет number Количество подсказок, которое требуется получит от DaData. По-умолчанию: 10 autoload Нет boolean Если true , то запрос на получение подсказок будет инициирован в фоне сразу, после монтирования компонента onChange Нет function(suggestion: DaDataSuggestion) Функция, вызываемая при выборе подсказки minChars Нет number Минимальное количество символов для отправки запроса к DaData. По умолчанию не задан, то есть подсказки запрашиваются на каждый ввод inputProps Нет Object of HTMLInputElement Props любые стандартные пропсы для input. Свойство value игнорируется. Используйте его для передачи инпуту определенных атрибутов или для отслеживания событий hintText Нет ReactNode Если передано, отображается в виде подсказки над списком подсказок renderOption Нет function(suggestion: DaDataSuggestion) => ReactNode Реализуйте этот callback, чтобы вернуть компонент для отображения подсказки url Нет string Если передан, запросы будут выполняться на этот URL (полезно, если используется прокси или коробочная версия на своем сервере) containerClassName Нет string CSS класс для контейнера компонента, если не передан, используется класс для стилей из коробки. suggestionClassName Нет string CSS класс для компонента подсказки в списке, если не передан, используется класс для стилей из коробки. currentSuggestionClassName Нет string CSS класс который добавляется к компоненту текущей выбранной подсказки в списке, если не передан, используется класс для стилей из коробки. hintClassName Нет string CSS класс блока текста-пояснения над подсказками, если не передан, используется класс для стилей из коробки. highlightClassName Нет string CSS класс элемента, подсвечивающего совпадения при наборе, если не передан, используется класс для стилей из коробки. customInput Нет Element or string Кастомный компонент поля ввода, например от Styled Components selectOnBlur Нет boolean Если true , то при потере фокуса будет выбрана первая подсказка из списка

Методы

Поскольку компонент классовый, он поддерживает вызов методов с помощью ref .

import React, { useRef } from 'react'; import { AddressSuggestions } from 'react-dadata'; import 'react-dadata/dist/react-dadata.css'; //... const suggestionsRef = useRef<AddressSuggestions>(null); const handleClick = () => { if (suggestionsRef.current) { suggestionsRef.current.setInputValue('Тут пример запроса'); } }; //... <AddressSuggestions ref={suggestionsRef} token="API_KEY" /> <button onClick={handleClick}>Изменить поле ввода</button>

Вызывает событие focus на поле ввода

setInputValue(value: string | undefined)

Устанавливает указанный текст в поле ввода

Типы подсказок и примеры

Адреса

import { AddressSuggestions } from 'react-dadata' ; import 'react-dadata/dist/react-dadata.css' ; const [value, setValue] = useState(); < AddressSuggestions token = "API_KEY" value = {value} onChange = {setValue} /> ;

Дополнительные параметры для компонента адресов

Свойство Обязательный Тип Описание filterLanguage Нет ru en filterFromBound Нет string Сужение области поиска, параметр from_bound в запросе filterToBound Нет string Сужение области поиска, параметр to_bound в запросе filterLocations Нет array Сужение области поиска, параметр locations в запросе filterLocationsBoost Нет array Указание приоритета города, параметр locations_boost в запросе

Организации

import { PartySuggestions } from 'react-dadata' ; import 'react-dadata/dist/react-dadata.css' ; const [value, setValue] = useState(); < PartySuggestions token = "API_KEY" value = {value} onChange = {setValue} /> ;

Дополнительные параметры для компонента организаций

Свойство Обязательный Тип Описание filterStatus Нет array Фильтр по статусу организации, параметр status в запросе filterType Нет string Фильтр по типу организации, параметр type в запросе filterLocations Нет array Сужение области поиска, параметр locations в запросе filterLocationsBoost Нет array Указание приоритета города, параметр locations_boost в запросе

Банки

import { BankSuggestions } from 'react-dadata' ; import 'react-dadata/dist/react-dadata.css' ; const [value, setValue] = useState(); < BankSuggestions token = "API_KEY" value = {value} onChange = {setValue} /> ;

Дополнительные параметры для компонента банков

Свойство Обязательный Тип Описание filterStatus Нет array Фильтр по статусу банка, параметр status в запросе filterType Нет string Фильтр по типу банка, параметр type в запросе filterLocations Нет array Сужение области поиска, параметр locations в запросе filterLocationsBoost Нет array Указание приоритета города, параметр locations_boost в запросе

ФИО

import { FioSuggestions } from 'react-dadata' ; import 'react-dadata/dist/react-dadata.css' ; const [value, setValue] = useState(); < FioSuggestions token = "API_KEY" value = {value} onChange = {setValue} /> ;

Дополнительные параметры для компонента ФИО

Свойство Обязательный Тип Описание filterGender Нет UNKNOWN , MALE или FEMALE Фильтр по полу filterParts Нет string[] Подсказки по части ФИО

Стилизация

react-dadata поставляется с опциональным CSS файлом, который из коробки неплохо выглядит и выполняет свои функции. Чтобы использовать его, укажите этот CSS файл в импорте или создайте CSS файл у себя с нужными стилями.

import { AddressSuggestions } from 'react-dadata' ; import 'react-dadata/dist/react-dadata.css' ; < AddressSuggestions token = "API_KEY" value = {value} onChange = {setValue} /> ;

Обратите внимание, что ваш сборщик должен быть настроен соответствующим образом для обработки CSS файлов.

Если у вас в проекте используется CSS-in-JS решение, то вы должны передавать CSS классы в компонент с помощью пропсов:

inputProps.className - для поля ввода

- для поля ввода containerClassName - для контейнера компонента

- для контейнера компонента suggestionsClassName - для блока с подсказками

- для блока с подсказками suggestionClassName - для блока с подсказкой

- для блока с подсказкой currentSuggestionClassName - для блока с текущей выделенной подсказкой

- для блока с текущей выделенной подсказкой hintClassName - для блока с пояснением

- для блока с пояснением highlightClassName - для тега mark , которым выделяются совпадения с введенным текстом

TypeScript

react-dadata написан на TypeScript, поэтому типы встроены.

import React, { useState } from 'react'; import { AddressSuggestions, DaDataSuggestion, DaDataAddress } from 'react-dadata'; import 'react-dadata/dist/react-dadata.css'; const [value, setValue] = useState<DaDataSuggestion<DaDataAddress> | undefined>(); // Также можно воспользоваться готовым типом DaDataAddressSuggestion для адреса или DaDataPartySuggestion для организаций // import { DaDataAddressSuggestion } from 'react-dadata'; // const [value, setValue] = useState<DaDataAddressSuggestion | undefined>(); <AddressSuggestions token="API_KEY" value={value} onChange={setValue} />;

Лицензия

The MIT License Copyright (c) 2016 Vitaly Baev <ping@baev.dev>, baev.dev Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software" ), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and / or sell copies of the Software , and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software . THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS OR IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY , FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT . IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM , DAMAGES OR OTHER LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , TORT OR OTHERWISE , ARISING FROM , OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE .

