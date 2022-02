💵 react currency formatter

Usage

Simple

import Currency from 'react-currency-formatter' ; < Currency quantity = {45685} currency = "EUR" />

Complex

import Currency from 'react-currency-formatter' ; < Currency quantity = {45685} // Required currency = "USD" // Optional ( USD by default ) locale = "en_EN" // Optional pattern = "##,### !" // Optional decimal = "," // Optional group = "." // Optional />

TypeScript

import * as React from 'react' import * as CurrencyFormatter from 'react-currency-formatter' type Props = { price: number , currency: string , } const ProductionPrice: React.SFC<Props> = ( props: Props ) => ( <CurrencyFormatter quantity={props.price} currency={props.currency} /> ) export default ProductionPrice

Support

Please open an issue for support.

Contributing

Please contribute using Github Flow. Create a branch, add commits, and open a pull request.