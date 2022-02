React CSS Loaders

A collection of pure CSS React loading components. Based on Luke Haas [css-loaders](https://github.com/lukehaas/css-loaders) project.

Contents

[Getting Started](#getting-started)

[Usage](#usage)

[Components](#components) [BarLoader](#barloader) [BubbleLoader](#bubbleloader) [BubbleSpinLoader](#bubblespinloader) [CometSpinLoader](#cometspinloader) [CylinderSpinLoader](#cylinderspinloader) [ResizeSpinLoader](#resizespinloader) [RotateSpinLoader](#rotatespinloader) [SpinLoader](#spinloader)

[How to Contribute](#how-to-contribute)

Getting Start

npm install react-css-loaders --save

Usage

import { BarLoader } from 'react-css-loaders' ; ... <BarLoader /> ...

Components

BarLoader

Usage

<BarLoader />

Properties

Name Type Default color PropTypes.string #000 duration PropTypes.number 1 size PropTypes.number 11

BubbleLoader

Usage

<BubbleLoader />

Properties

Name Type Default color PropTypes.string #000 duration PropTypes.number 1.8 size PropTypes.number 10

BubbleSpinLoader

Usage

<BubbleSpinLoader />

Properties

Name Type Default color PropTypes.string #000 duration PropTypes.number 1.3 size PropTypes.number 20

CometSpinLoader

Usage

<CometSpinLoader />

Properties

Name Type Default color PropTypes.string #000 duration PropTypes.number 1.7 size PropTypes.number 90

CylinderSpinLoader

Usage

<CylinderSpinLoader />

Properties

Name Type Default color PropTypes.string #000 duration PropTypes.number 1.1 size PropTypes.number 25

ResizeSpinLoader

Usage

<ResizeSpinLoader />

Properties

Name Type Default background PropTypes.string #000 color PropTypes.string #000 duration PropTypes.number 2 size PropTypes.number 11

RotateSpinLoader

Usage

<RotateSpinLoader />

Properties

Name Type Default color PropTypes.string #000 duration PropTypes.number 1.1 size PropTypes.number 10

SpinLoader

Usage

<SpinLoader />

Properties

Name Type Default background PropTypes.string #fff color PropTypes.string #000 duration PropTypes.number 1.4 size PropTypes.number 10

Authors

[Lucas Bassetti](https://github.com/LucasBassetti/)

See also the list of [contributors](https://github.com/LucasBassetti/react-css-loaders/contributors) who participated in this project.

How to Contribute

Please check the [contributing guide](https://github.com/LucasBassetti/react-css-loaders/blob/master/contributing.md)

License

MIT · [Lucas Bassetti](http://lucasbassetti.com.br)