A message component for reactjs

Install via npm

npm i react-crouton --save-dev

Usage

var Crouton = require ( 'react-crouton' ) var data = { id : Date .now(), type : 'error' , message : 'Hello React-Crouton' , autoMiss : true || false , onDismiss : listener, buttons : [{ name : 'close' , listener : function ( ) { } }], hidden : false , timeout : 2000 } <Crouton id={data.id} type={data.type} message={data.message} onDismiss={data.onDismiss} buttons={data.buttons} hidden={data.hidden} timeout={data.timeout} autoMiss={data.autoMiss}> </ Crouton >

Options

id required, every message need an unique id.

type: number

message required, the message what you want show.

type: string || array

example:

message : 'Hello React-Crouton' message : [ 'Hello' , 'React' , '-' , 'Crouton' ]

type required, define what type message you want to define.

type: string

hidden optional, control this property to show or hidden crouton.

type: boolean , default is false

buttons optional, define the buttons that you want show to the user.

type: string || array

example:

buttons : 'close' butons : [{ name : 'close' }] butons : [{ name : 'close' , listener : function() { console.log( 'close button clicked.' ) } }] butons : [{ name : 'close' , className : 'custom class name' , listener : function() { console.log( 'close button clicked.' ) } }]

autoMiss optional, crouton will auto missed if set this propterty, default is true.

type: boolean

timeout optional, set how long (ms) to auto dismiss the crouton.

type: number , default is 2000 ms (2 seconds)

onDismiss optional, crouton will invoke this listener when it dismissed.

type: function

License

MIT