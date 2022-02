Cornerstone medical image viewport component for React

Documentation and Examples: https://react.cornerstonejs.org/

Install

npm install --save react-cornerstone-viewport yarn add react-cornerstone-viewport

Usage

import React, { Component } from 'react' import CornerstoneViewport from 'react-cornerstone-viewport' class Example extends Component { render () { return ( < CornerstoneViewport /> ) } }

License

MIT © OHIF