Documentation

Go here.

Installation

Using yarn

$ yarn add react-contexify

Using npm

$ npm install --save react-contexify

The gist

import React from 'react' ; import { Menu, Item, Separator, Submenu, MenuProvider, useContextMenu } from 'react-contexify' ; import 'react-contexify/dist/ReactContexify.css' ; const MENU_ID = 'blahblah' ; function App ( ) { const { show } = useContextMenu({ id : MENU_ID, }); function handleContextMenu ( event ) { event.preventDefault(); show(event, { props : { key : 'value' } }) } const handleItemClick = ( { event, props } ) => console .log(event,props); return ( < div > < p onContextMenu = {handleContextMenu} > lorem ipsum blabladhasi blaghs blah </ p > < Menu id = {MENU_ID} > < Item onClick = {handleItemClick} > Item 1 </ Item > < Item onClick = {handleItemClick} > Item 2 </ Item > < Separator /> < Item disabled > Disabled </ Item > < Separator /> < Submenu label = "Foobar" > < Item onClick = {handleItemClick} > Sub Item 1 </ Item > < Item onClick = {handleItemClick} > Sub Item 2 </ Item > </ Submenu > </ Menu > </ div > ); }

Contribute

Any idea and suggestions are welcome. Please have a look at the contributing guide.

License

React Contexify is licensed under MIT.