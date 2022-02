react component confirm dialog. Live demo

Getting started

Install with NPM:

$ npm install react-confirm-alert

Options

const options = { title : 'Title' , message : 'Message' , buttons : [ { label : 'Yes' , onClick : () => alert( 'Click Yes' ) }, { label : 'No' , onClick : () => alert( 'Click No' ) } ], childrenElement : () => < div /> , customUI: ({ onClose }) => < div > Custom UI </ div > , closeOnEscape: true, closeOnClickOutside: true, keyCodeForClose: [8, 32], willUnmount: () => {}, afterClose: () => {} onClickOutside: () => {}, onKeypressEscape: () => {}, overlayClassName: "overlay-custom-class-name" }; confirmAlert(options);

Use with function:

import { confirmAlert } from 'react-confirm-alert' ; import 'react-confirm-alert/src/react-confirm-alert.css' ; class App extends React . Component { submit = () => { confirmAlert({ title : 'Confirm to submit' , message : 'Are you sure to do this.' , buttons : [ { label : 'Yes' , onClick : () => alert( 'Click Yes' ) }, { label : 'No' , onClick : () => alert( 'Click No' ) } ] }); }; render() { return ( < div className = 'container' > < button onClick = {this.submit} > Confirm dialog </ button > </ div > ); } }

Custom UI Component