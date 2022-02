REACT COMPONENTS FORM v3

$ npm install react --save

$ npm install react-components-form --save

If you want schema validation please install form-schema-validation

$ npm install form-schema-validation --save

How to use

import React from 'react' ; import { Form, TextField, SubmitField } from 'react-components-form' ; import Schema from 'form-schema-validation' ; const loginSchema = new Schema({ login : { type : String , required : true }, password : { type : String , required : true } }); const LoginForm = () => ( <Form schema={loginSchema} onSubmit={model => console.log(model)} onError={(errors, data) => console.log('error', errors, data)} > <TextField name="login" label="Login" type="text" /> <TextField name="password" label="Password" type="text" /> <SubmitField value="Submit" /> </Form> ); export default LoginForm;

use eslint rules

write clean code

unit tests (min 85% of your code should be tested)

react-component-form package are MIT licensed