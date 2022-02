React circle flags (based on circle-flags)

Install

npm install --save react-circle-flags

Usage

import React from 'react' import { CircleFlag } from 'react-circle-flags' export const SpanishFlag = () => < CircleFlag countryCode = "es" height = "35" />

With custom CDN

import React from 'react' import { CircleFlag } from 'react-circle-flags' export const SpanishFlag = () => < CircleFlag countryCode = "es" height = "35" cdnUrl = "https://magic-cdn.com/flags/" />

You can pass all the react's React.DetailedHTMLProps<React.ImgHTMLAttributes<HTMLImageElement>, HTMLImageElement> props to CircleFlag. 🚀

Docs && Gallery

Click here!

License

MIT © tnovau