This is your average checkbox group:

< form > < input onChange = "{handleFruitChange}" type = "checkbox" name = "fruit" value = "apple" /> Apple < input onChange = "{handleFruitChange}" type = "checkbox" name = "fruit" value = "orange" /> Orange < input onChange = "{handleFruitChange}" type = "checkbox" name = "fruit" value = "watermelon" /> Watermelon </ form >

Repetitive, hard to manipulate and easily desynchronized. Lift up name and onChange , and give the group an initial checked values array. See below for a complete example

Install

npm install react-checkbox-group

or

yarn add react-checkbox-group

Simply require/import it to use it:

import CheckboxGroup from 'react-checkbox-group'

Example

import React, { useState, useEffect } from 'react' import CheckboxGroup from 'react-checkbox-group' const Demo = () => { // Initialize the checked values const [fruits, setFruits] = useState<string[]>(['apple', 'watermelon']) useEffect(() => { const timer = setTimeout(() => { setFruits(['apple', 'orange']) }, 5000) return () => clearTimeout(timer) }, []) return ( <CheckboxGroup name="fruits" value={fruits} onChange={setFruits}> {(Checkbox) => ( <> <label> <Checkbox value="apple" /> Apple </label> <label> <Checkbox value="orange" /> Orange </label> <label> <Checkbox value="watermelon" /> Watermelon </label> </> )} </CheckboxGroup> ) } ReactDOM.render(<Demo />, document.body)

License

MIT.