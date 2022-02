React component for C3.js. (Demo)

import C3Chart from 'react-c3js' ; import 'c3/c3.css' ; const data = { columns : [ [ 'data1' , 30 , 200 , 100 , 400 , 150 , 250 ], [ 'data2' , 50 , 20 , 10 , 40 , 15 , 25 ] ] }; const mountNode = document .getElementById( 'react-c3js' ); ReactDOM.render( < C3Chart data = {data} /> , mountNode);

You can see the docs for more details.

Installation

$ npm install

Contributing

Yarn / NPM

Modify src/index.js . Build the lib by using npm run build or make build . Import C3Chart from react-c3js. See the result.

Docker

docker build -t react-c3js . docker run --rm -p 9966:9966 --name react-c3js react-c3js docker stop react-c3js

Properties

Check out C3.js Reference for more details.

data

title

size

padding

color

interaction

transition

oninit

onrendered

onmouseover

onmouseout

onresize

onresized

axis

grid

regions

legend

tooltip

subchart

zoom

point

line

area

bar

pie

donut

gauge

className

style

unloadBeforeLoad

onPropsChanged

License

MIT