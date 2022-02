https://react-burgers.netlify.com/

A React-only implementation of Johnathan Suh's Hamburgers. No Sass or CSS required.

Installation

With npm:

npm install --save react-burgers

Or with Yarn:

yarn add react-burgers

Usage

import { Slider } from 'react-burgers' ... <Slider />

Animation Types

Arrow

ArrowReverse

ArrowAlt

ArrowAltReverse

ArrowTurn

ArrowTurnReverse

Boring

Collapse

CollapseReverse

Elastic

ElasticReverse

Emphatic

Minus

PerspectiveX

PerspectiveXReverse

PerspectiveY

PerspectiveYReverse

PerspectiveXY

PerspectiveXYReverse

Slider

SliderReverse

Spin

SpinReverse

Spring

SpringReverse

Squeeze

Stand

StandReverse

Vortex

VortexReverse

Properties