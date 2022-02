React Bootstrap4 Form Validation

React components for HTML5 Constraint validation API and Bootstrap4 form components.

If you happen to use React, Bootstrap4 and want to add some validation to your form without too much effort, this is just for you :D (IE < 11 not supported)

Install

npm install react-bootstrap4-form-validation --save

Develop

git clone https://github.com/andyhu92/react-bootstrap4-form-validation.git

npm install

npm start

Test

npm run test

Demo & Documentation

https://andyhu92.github.io/react-bootstrap4-form-validation/#/

Licence

MIT