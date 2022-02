Loading spinners for React, built with styled-components.

Installation

npm

npm i react-awesome-spinners

yarn

yarn add react-awesome-spinners

Usage

Import any spinner

import { Ring } from 'react-awesome-spinners'

Use it as usual

import React, { useState } from "react" ; import ReactDOM from "react-dom" ; import { Ring } from "react-awesome-spinners" ; const App = () => { const [loading, setLoading] = useState( true ) return ( loading && < Ring /> ); } ReactDOM.render( < App /> , document.getElementById("root"));

Default Props

Common default props for all loaders:

size: 64 , color : '#00bfff' , sizeUnit : 'px'

Peer dependencies

React (of course ⛵️)

styled-components

Examples