video.js player component for React.

Secondary development based on video.js, perfectly compatible with React , support subtitle display and the live stream of HLS. It is an awesome plugin for playing video on webpage. If anything goes wrong during using, please submit issues in this repository, or send email to author: returnzp@gmail.com

Example

Demo Page

Demo Code

import React from 'react' import { render } from 'react-dom' import ReactAwesomePlayer from 'react-awesome-player' class App extends React . Component { state = { options : { poster : "https://ss0.bdstatic.com/70cFvHSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=854361313,3188166359&fm=26&gp=0.jpg" , sources : [{ type : "video/mp4" , src : "https://cdn.theguardian.tv/webM/2015/07/20/150716YesMen_synd_768k_vp8.webm" }], subtitles : [{ language : 'zh' , url : "https://feawesome.github.io/react-awesome-player/zh.vtt" , label : "中文" }, { language : 'en' , url : "https://feawesome.github.io/react-awesome-player/en.vtt" , label : "EN" }], defaultSubtitle : 'en' } } loadeddata() { console .log( 'loadeddata' ) } canplay() { console .log( 'canplay' ) } canplaythrough() { console .log( 'canplaythrough' ) } play() { console .log( 'play' ) } pause() { console .log( 'pause' ) } waiting() { console .log( 'waiting' ) } playing() { console .log( 'playing' ) } ended() { console .log( 'ended' ) } error() { console .log( 'error' ) } render () { const { options } = this .state return < div className = "test-demo" > < ReactAwesomePlayer onRef = {video => { console.log(video) }} options={options} loadeddata={this.loadeddata} canplay={this.canplay} canplaythrough={this.canplaythrough} play={this.play} pause={this.pause} waiting={this.waiting} playing={this.playing} ended={this.ended} error={this.error} /> </ div > } } render( < App /> , document.getElementById('root'))

Install

NPM

npm install react-awesome-player --save

API

component api:

API description type default events custom videojs event to component Array [] playsInline set player not full-screen in mobile device Boolean true crossOrigin set crossOrigin to video String ''

videojs plugins

Author

Peng Zhang returnzp@gmail.com