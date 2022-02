An autolink mixin for React

Install

npm i react-autolink or bower i react-autolink # `window.ReactAutolink` is available

Usage

let App = React.createClass({ getDefaultProps() { return { text : "foo bar baz http://example.org bar" , }; }, mixins : [ ReactAutolink ], render() { return ( < div > < span > { this.autolink(this.props.text) } </ span > < span > { this.autolink(this.props.text, { target: "_blank", rel: "nofollow" }) } </ span > < span > { ReactAutolink.autolink(this.props.text) } </ span > // or can be used no mixin way </ div > ); } });

Tips

In tandem with react-emoji

Development

Dependency

npm i

Run

npm start

Test

npm test

License

MIT