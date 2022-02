React Autofill

A component that polyfills a change event in Safari when input fields are autofilled.

Installation

npm install --save react-autofill

Usage

ES2015 (aka. ES6):

import React from 'react' ; import ReactDOM from 'react-dom' ; import autofill from 'react-autofill' ; class Form extends React . Component { constructor () { super (); this .state = {}; } handleChange(e) { const { name, value } = e.currentTarget; const nextState = {}; nextState[name] = value; this .setState(nextState); } render() { return ( < form > < input onChange = {this.handleChange.bind(this)} name = "field" value = {this.state.field}/ > </ form > ); } } ReactDOM.render(React.createElement(autofill(Form)), document.body);

ES7 (aka. ES2016):