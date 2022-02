React App Rewire PostCSS

React App Rewire PostCSS lets you configure PostCSS in Create React App v1 and v2 without ejecting.

Usage

Add React App Rewire PostCSS to your Rewired React app:

npm install react-app-rewire-postcss --save-dev

Next, add React App Rewire PostCSS to config-overrides.js in your React app directory:

module .exports = config => { require ( 'react-app-rewire-postcss' )(config ); return config; };

That’s it! Now you can control PostCSS with all the configuration options from

module.exports = config => { require('react-app-rewire-postcss')(config, { plugins: loader => [ require('postcss-preset-env')() ] });

return config; };

Alternatively, you can now use `postcss.config.js` in your React app directory: ```js module . exports = config => { require( 'react-app-rewire-postcss' )(config, true ); return config; };

module .exports = { plugins : { 'postcss-preset-env' : { stage : 0 } } };

And you can leverage Browserslist by adding a .browserslistrc to your React app directory:

> 2 % not dead

Happy PostCSS’ing!