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react-amap

by ElemeFE
1.2.8 (see all)

基于 React 封装的高德地图组件。AMap Component Based On React.

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2yrs ago

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12

Package

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0

License

MIT

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

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Readme

react-amap

Build Status npm version npm downloads

react-amap 是一个基于 React 封装的高德地图组件；帮助你轻松的接入地图到 React 项目中。除了必须引用的 Map 组件外，我们目前提供了最常用的 10 个地图组件，能满足大部分简单的业务场景；如果你有更复杂的需求，或者觉得默认提供的组件功能不够，你完全可以自定义一个地图组件，然后根据高德原生 API 做高德允许你做的一切事情。

最近更新

react-amap 升级到 1.1.1，支持加载 AMapUI 组件库。加载方式参考 Map 组件 关于 加载 AMapUI 组件库 的说明。（2017-11-13）

扩展组件

从版本 1.0.0 开始，react-amap 拥有了组件的扩展能力。如果 react-amap 中已有的组件不能满足你的业务需求，你可以使用自己写的地图组件；

在你的组件中，可以通过 props 访问到创建好的高德地图实例，以及地图的 div 容器；拥有访问这两个属性的能力后，你可以根据高德原生 API 做高德允许你做的一切事情。实际上，react-amap 中的其他组件就是这么做的。文档内容请参考自定义地图组件

目前已有的一些组件：

  1. react-amap-plugin-heatmap，热力图组件。
  2. react-amap-plugin-geolocation，定位组件。
  3. react-amapui-wrapper，可自定义的AMapUI组件。

如果你有写好的组件愿意开源出来的，欢迎提一个 PR 扩展这个列表。

在线实时演示

https://jsfiddle.net/ioslh/h4u8mdng/25/

如何在项目中接入 react-amap;

安装

npm install --save react-amap

npm 用法

<div id="app"></div>

#app {
  width: 600px;
  height: 400px;
}

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import { Map } from 'react-amap';

ReactDOM.render(
  <Map amapkey={YOUR_AMAP_KEY} version={VERSION} />,
  document.querySelector('#app')
)

amapkey 说明见下文 version 指定高德地图版本 不填则使用默认值: 1.4.0

也可以手工引入你需要的组件：

import Map from 'react-amap/lib/map';
import Marker from 'react-amap/lib/marker';
// ... your other code

以上为简单场景的应用。 tips: Map 组件的父元素须设置高度和宽度；关于代码中的 Map 组件的 amapkey 属性见下方的说明。

CDN 用法

在 HTML 页面中加入 react-amap 库的 CDN 地址，插件会在 window 下暴露 ReactAMAP 变量。

<script src="path/to/react.js"></script>
<script src="path/to/react-dom.js"></script>
<script src="path/to/dist/react-amap.js"></script>
<script>
  var Map = ReactAMAP.Map;
  var Marker = ReactAMAP.Marker;
  
  var pos = { longitude: 120, latitude: 30 };
  var YourApp = React.createElement(
    Map,
    { center: pos },
    React.createElement(
      Marker,
      { position: pos },
      null
    )
  );
  ReactDOM.render(YourApp, document.getElementById('root'));
</script>
CDN 地址

实际应用中你可以使用下面的 CDN 地址，也可以把脚本下载下来本地部署。

tips: 记得将其中的 VERSION 替换为真实版本号，查看历史版本更新日志

关于 Key

在上面的例子中需要给 Map 组件传入 amapkey 属性，这个是高德地图给开发者分配的开发者 Key；你可以在高德开放平台申请你自己的 Key。

在 react-amap 中 Key 的传入方式有两种:

  • 给 Map 组件传入 amapkey 属性（因为 React 框架本身对 key 属性有其他作用，所以不能用 key，所以我们用 amapkey），这样的缺点是如果多个地方使用就要每次都要传入；
  • 你也可以定义一个纯组件,把 Map 组件的 amapkey 属性写好后返回新组件。
  • 直接把你的 Key 定义在全局变量 window.amapkey 上，react-amap 在调用高德接口时会尝试从这里读取。（不推荐）

组件的使用请移步组件文档

贡献指南

首先感谢你使用 react-amap，react-amap 是一个基于 React 封装的高德地图组件库。

react-amap 的成长离不开大家的支持，如果你愿意为 react-amap 贡献代码或提供建议，请阅读以下内容。

开发

npm install
npm start # http://localhost:9001

Issue 规范

  • issue 仅用于提交 Bug 或 Feature，其它内容可能会被直接关闭。
  • 在提交 issue 之前，请搜索相关内容是否已被提出。
  • 在提交issue时，请说明 react-amap 的版本号，并提供操作系统和浏览器信息。推荐使用 JSFiddle 生成在线 demo，这能够更直观地重现问题。

Pull Request 规范

  • 请先 fork 一份到自己的项目下，不要直接在仓库下建分支。

  • 不要提交 dist 里面打包的文件

  • 提交 PR 前请 rebase，确保 commit 记录的整洁。

  • 如果是修复 bug，请在 PR 中给出描述信息。

  • 合并代码需要两名维护人员参与：一人进行 review 后 approve，另一人再次 review，通过后即可合并。

代码规范

遵循饿了么前端的 ESLint 即可。

License

MIT License

Copyright (c) 2017 ElemeFE

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