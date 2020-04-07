react-amap 是一个基于 React 封装的高德地图组件；帮助你轻松的接入地图到 React 项目中。除了必须引用的 Map 组件外，我们目前提供了最常用的 10 个地图组件，能满足大部分简单的业务场景；如果你有更复杂的需求，或者觉得默认提供的组件功能不够，你完全可以自定义一个地图组件，然后根据高德原生 API 做高德允许你做的一切事情。
react-amap 升级到 1.1.1，支持加载 AMapUI 组件库。加载方式参考 Map 组件 关于 加载 AMapUI 组件库 的说明。（2017-11-13）
从版本 1.0.0 开始，react-amap 拥有了组件的扩展能力。如果 react-amap 中已有的组件不能满足你的业务需求，你可以使用自己写的地图组件；
在你的组件中，可以通过 props 访问到创建好的高德地图实例，以及地图的 div 容器；拥有访问这两个属性的能力后，你可以根据高德原生 API 做高德允许你做的一切事情。实际上，react-amap 中的其他组件就是这么做的。文档内容请参考自定义地图组件。
目前已有的一些组件：
如果你有写好的组件愿意开源出来的，欢迎提一个 PR 扩展这个列表。
https://jsfiddle.net/ioslh/h4u8mdng/25/
如何在项目中接入 react-amap;
npm install --save react-amap
<div id="app"></div>
#app {
width: 600px;
height: 400px;
}
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import { Map } from 'react-amap';
ReactDOM.render(
<Map amapkey={YOUR_AMAP_KEY} version={VERSION} />,
document.querySelector('#app')
)
amapkey 说明见下文 version 指定高德地图版本 不填则使用默认值: 1.4.0
也可以手工引入你需要的组件：
import Map from 'react-amap/lib/map';
import Marker from 'react-amap/lib/marker';
// ... your other code
以上为简单场景的应用。
tips: Map 组件的父元素须设置高度和宽度；关于代码中的
Map 组件的
amapkey 属性见下方的说明。
在 HTML 页面中加入 react-amap 库的 CDN 地址，插件会在
window 下暴露
ReactAMAP 变量。
<script src="path/to/react.js"></script>
<script src="path/to/react-dom.js"></script>
<script src="path/to/dist/react-amap.js"></script>
<script>
var Map = ReactAMAP.Map;
var Marker = ReactAMAP.Marker;
var pos = { longitude: 120, latitude: 30 };
var YourApp = React.createElement(
Map,
{ center: pos },
React.createElement(
Marker,
{ position: pos },
null
)
);
ReactDOM.render(YourApp, document.getElementById('root'));
</script>
实际应用中你可以使用下面的 CDN 地址，也可以把脚本下载下来本地部署。
tips: 记得将其中的
VERSION 替换为真实版本号，查看历史版本更新日志。
在上面的例子中需要给 Map 组件传入
amapkey 属性，这个是高德地图给开发者分配的开发者 Key；你可以在高德开放平台申请你自己的 Key。
在 react-amap 中 Key 的传入方式有两种:
amapkey 属性（因为 React 框架本身对
key 属性有其他作用，所以不能用
key，所以我们用
amapkey），这样的缺点是如果多个地方使用就要每次都要传入；
window.amapkey 上，react-amap 在调用高德接口时会尝试从这里读取。（不推荐）
组件的使用请移步组件文档。
首先感谢你使用 react-amap，react-amap 是一个基于 React 封装的高德地图组件库。
react-amap 的成长离不开大家的支持，如果你愿意为 react-amap 贡献代码或提供建议，请阅读以下内容。
npm install
npm start # http://localhost:9001
请先 fork 一份到自己的项目下，不要直接在仓库下建分支。
不要提交
dist 里面打包的文件。
提交 PR 前请 rebase，确保 commit 记录的整洁。
如果是修复 bug，请在 PR 中给出描述信息。
合并代码需要两名维护人员参与：一人进行 review 后 approve，另一人再次 review，通过后即可合并。
遵循饿了么前端的 ESLint 即可。
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