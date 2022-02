React Aim

Determine the cursor aim for triggering mouse events.

Demo

Try the demo here.

Installation

npm install react-aim --save

Usage

import React, { Component } from 'react' ; import { target } from 'react-aim' ; @target({ mouseEnter : ( props, component ) => { console .log( 'mouse enter' ); }, mouseLeave : ( props, component ) => { console .log( 'mouse leave' ); }, aimMove : ( props, component, distance ) => { console .log( 'aim move ' + Math .round(distance * 100 ) + '%' ); }, aimStart : ( props, component, distance ) => { console .log( 'aim start' ); }, aimStop : ( props, component ) => { console .log( 'aim stop' ); } }) export default class extends Component { render() { return ( < div /> ); } }

Submenu Example

Fire mouse events on menus and submenus that takes into account the user's cursor aim.

Menu

import React, { Component, PropTypes } from 'react' ; import MenuItem from './path/to/menuItem' ; export default class extends Component { render() { return ( <ul> <Item name="item 1"/> <Item name="item 2"/> <Item name="item 3"/> <Item name="item 4"/> <Item name="item 5"/> </ul> ); } }

Menu Item

import React, { Component, PropTypes } from 'react' ; import { source } from 'react-aim' ; import Submenu from './path/to/submenu' ; @source({ mouseEnter : ( props, component ) => component.setState({ over : true }), mouseLeave : ( props, component ) => component.setState({ over : false }) }) export default class extends Component { constructor () { super (); this .state = { over : false }; } render() { let submenu; if ( this .state.over) submenu = < Submenu ref = "submenu" /> ; return ( < li > {this.props.name} {submenu} </ li > ); } }

Submenu