<ColorInput> and <ColorField>

A color picker for react-admin using React Color, a collection of color pickers.

Also includes a color field for just displaying the color value.

Notice

This module was originally created for admin-on-rest by @dreinke and was forked from his repository.

Installation

npm install react-admin-color-input --save-dev

Usage

import React from 'react' ; import { Show, TextField, Edit, TextInput, LongTextInput, } from 'react-admin' ; import { ColorField, ColorInput } from 'react-admin-color-input' ; export const PostShow = ( props ) => ( <Show {...props}> <TextField source="title" /> <TextField source="body" /> <ColorField source="color" /> </Edit> ); export const PostEdit = (props) => ( <Edit {...props}> <TextInput source="title" validation={{ required: true }} /> <LongTextInput source="body" validation={{ required: true }} /> <ColorInput source="color" /> </Edit> );

You can customize the color picker using the picker attribute.

<ColorInput source= "color" picker= "Sketch" />

Pickers

Alpha

Block

Chrome (default)

Circle

Compact

Github

Hue

Material

Photoshop

Sketch

Slider

Swatches

Twitter

License

This library is licensed under the MIT Licence.