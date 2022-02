re-template-tag: easily compose regular expressions

This package provides the template tag re for composing regular expressions.

Basic syntax

Syntax: the following two expressions produce the same regular expression.

re `/abc/gu` /abc/gu

Composing regular expressions

import {re} from 're-template-tag' ; const RE_YEAR = /([0-9]{4})/ ; const RE_MONTH = /([0-9]{2})/ ; const RE_DAY = /([0-9]{2})/ ; const RE_DATE = re `/^ ${RE_YEAR} - ${RE_MONTH} - ${RE_DAY} $/u` ; RE_DATE.test( '2017-01-23' );

More information

Related work

Acknowledgement

The syntax for separating flags from the actual regular expression is based on an idea by Mathias Bynens.