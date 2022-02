rd

列出(遍历)目录下的所有文件,包括子目录(支持 TypeScript)

安装

npm install rd --save

API列表

说明:

read 开头表示返回数组结果

开头表示返回数组结果 each 开头表示每发现一个文件均调用回调函数 findOne

开头表示每发现一个文件均调用回调函数 Sync 结尾表示是同步函数,其他表示异步函数

可用的API(详细用法可参考 test/test.js ):

read(dir, [threads], callback)

readFilter(dir, pattern, [threads], callback)

readFile(dir, [threads], callback)

readFileFilter(dir, pattern, [threads], callback)

readDir(dir, [threads], callback)

readDirFilter(dir, pattern, [threads], callback)

each(dir, findOne, [threads], callback)

eachFilter(dir, pattern, [threads], findOne, callback)

eachFile(dir, [threads], findOne, callback)

eachFileFilter(dir, pattern, [threads], findOne, callback)

eachDir(dir, [threads], findOne, callback)

eachDirFilter(dir, pattern, [threads], findOne, callback)

说明:

以上所有函数均提供同步版本,如 read 对应的同步版本为 readSync ;相应的 callback 改为直接 return 返回值;

对应的同步版本为 ;相应的 改为直接 返回值; threads 参数表示并发数量,为可选参数,默认为1;同步版本没有此参数;

findOne 回调函数格式:

function findOne ( filename, stats ) { }

callback 回调函数格式:

function callback ( err, list ) { }

pattern 参数格式:

正则表达式

函数

function pattern ( filename ) { }

简单示例

var rd = require ( 'rd' ); rd.read( '/tmp' , function ( err, files ) { if (err) throw err; }); var files = rd.readSync( '/tmp' ); rd.each( '/tmp' , function ( f, s, next ) { console .log( 'file: %s' , f); next(); }, function ( err ) { if (err) throw err; }); rd.eachSync( '/tmp' , function ( f, s ) { console .log( 'file: %s' , f); }); rd.eachFileFilterSync( '/path' , /\.js$/, function ( f, s ) { console .log(f); });

License