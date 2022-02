iOS-style swipeout buttons that appear from behind a component (web & react-native support)

Screenshots

Installation

npm install --save rc-swipeout

Development

web : npm install npm start rn : tnpm run rn-start

Example

./node_modules/rc-tools run react- native -init react- native run-ios

Usage

import Swipeout from 'rc-swipeout' ; import 'rc-swipeout/assets/index.less' ; (web only) <Swipeout left={[ { text : 'reply' , onPress : () => console .log( 'reply' ), style : { backgroundColor : 'orange' , color : 'white' }, className : 'custom-class-1' } ]} right={[ { text : 'delete' , onPress : () => console .log( 'delete' ), style : { backgroundColor : 'red' , color : 'white' }, className : 'custom-class-2' } ]} onOpen={() => console .log( 'open' )} onClose={() => console .log( 'close' )} > < div style = {{height: 44 }}> swipeout demo </ div > </ Swipeout >

API

props

name description type default prefixCls className prefix String rc-swipeout style swipeout style Object `` left swipeout buttons on left Array [] right swipeout buttons on right Array [] autoClose auto close on button press Boolean function() {} onOpen Function function() {} onClose Function function() {} disabled disabled swipeout Boolean false

button props

name description type default text button text String Click style button style Object `` onPress button press function Function function() {} className button custom class String ``

Test Case

npm test npm run chrome-test

Coverage

npm run coverage

open coverage/ dir

License

rc-swipeout is released under the MIT license.