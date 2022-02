Resize observer for React.

Live Demo

https://react-component.github.io/resize-observer/

Install

Usage

import ResizeObserver from 'rc-resize-observer' ; import { render } from 'react-dom' ; render( < ResizeObserver onResize = {() => { console.log('resized!'); }} > < textarea /> </ ResizeObserver > , mountNode, );

API

Property Type Default Description disabled boolean false onResize ({ width, height }) => void - Trigger when child node resized

Development

npm install npm start

License

rc-resize-observer is released under the MIT license.