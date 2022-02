react pager component

install

Usage

var Pager = require ( 'rc-pager' ); React.renderComponent( < Pager total = {10} current = {5}/ > , document.getElementById('p1') );

Development

npm install npm start

Example

http://localhost:8000/examples/

online example:

http://react-component.github.io/pager/build/examples/index.html

API

total Number

total page

current Number

current page

previousLabel String|Element

previous page label, also can be a React Component

nextLabel String|Element

next page label, also can be a React Component

onSkipTo(page) Function

The callback when the page skip

Test Case

http://localhost:8000/tests/runner.html?coverage

Coverage

http://localhost:8000/node_modules/rc-server/node_modules/node-jscover/lib/front-end/jscoverage.html?w=http://localhost:8000/tests/runner.html?coverage

License

rc-pager is released under the MIT license.