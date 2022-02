motionName string - Config motion name, will dynamic update when status changed

visible boolean true Trigger motion events

motionAppear boolean true Use motion when appear

motionEnter boolean true Use motion when enter

motionLeave boolean true Use motion when leave

motionLeaveImmediately boolean - Will trigger leave even on mount

motionDeadline number - Trigger motion status change even when motion event not fire

removeOnLeave boolean true Remove element when motion leave end

leavedClassName string - Set leaved element className

onAppearStart (HTMLElement, Event) => CSSProperties | void; - Trigger when appear start, return style will patch to element

onEnterStart (HTMLElement, Event) => CSSProperties | void; - Trigger when enter start, return style will patch to element

onLeaveStart (HTMLElement, Event) => CSSProperties | void; - Trigger when leave start, return style will patch to element

onAppearActive (HTMLElement, Event) => CSSProperties | void; - Trigger when appear active, return style will patch to element

onEnterActive (HTMLElement, Event) => CSSProperties | void; - Trigger when enter active, return style will patch to element

onLeaveActive (HTMLElement, Event) => CSSProperties | void; - Trigger when leave active, return style will patch to element

onAppearEnd (HTMLElement, Event) => boolean | void; - Trigger when appear end, will not finish when return false

onEnterEnd (HTMLElement, Event) => boolean | void; - Trigger when enter end, will not finish when return false