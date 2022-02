Rate Limit Redis

Redis client for the express-rate-limit middleware.

Install

$ npm install --save rate-limit-redis

Usage

const RateLimit = require ( "express-rate-limit" ); const RedisStore = require ( "rate-limit-redis" ); const limiter = new RateLimit({ store : new RedisStore({ }), max : 100 , delayMs : 0 , }); app.use(limiter);

Connect to UDP Socket

const RateLimit = require ( "express-rate-limit" ); const RedisStore = require ( "rate-limit-redis" ); const Redis = require ( "ioredis" ); const client = new Redis( "/tmp/redis.sock" ); const limiter = new RateLimit({ store : new RedisStore({ client : client, }), max : 100 , delayMs : 0 , });

Configuration

expiry : seconds - how long each rate limiting window exists for. Defaults to 60 .

: seconds - how long each rate limiting window exists for. Defaults to . resetExpiryOnChange : boolean - if the expiry time should be reset every time a key is incremented/decremented. This means that when the limit is reached and the user is given a 429 response, the rate limit window is extended. Defaults to false .

: boolean - if the expiry time should be reset every time a key is incremented/decremented. This means that when the limit is reached and the user is given a 429 response, the rate limit window is extended. Defaults to . prefix : string - prefix to add to entries in Redis. Defaults to rl: .

: string - prefix to add to entries in Redis. Defaults to . client : Redis Client or ioredis Client- A Redis Client to use. Defaults to require('redis').createClient(); .

: Redis Client or ioredis Client- A Redis Client to use. Defaults to . redisURL : string - a Redis connection string to be used for the default client connection. Ignored when the client option is provided. Redis Client connection string format and options.

: string - a Redis connection string to be used for the default client connection. Ignored when the option is provided. Redis Client connection string format and options. passIfNotConnected: boolean - If Redis is not connected, let the request succeed as failover. Defaults to false .

License

MIT © Wyatt Johnson, Nathan Friedly