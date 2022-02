rangeSlider

Simple, small and fast vanilla JavaScript polyfill for the HTML5 <input type="range"> slider element. Forked from André Ruffert's jQuery plugin

Touchscreen friendly

Recalculates onresize

Small and fast

Supports all major browsers

Buffer progressbar (for downloading progress etc.)

Install

Install with npm: npm install --save rangeslider-pure

Usage

const slider = document .querySelector( 'input[type="range"]' ); rangeSlider.create(slider, { polyfill : true , root : document , rangeClass : 'rangeSlider' , disabledClass : 'rangeSlider--disabled' , fillClass : 'rangeSlider__fill' , bufferClass : 'rangeSlider__buffer' , handleClass : 'rangeSlider__handle' , startEvent : [ 'mousedown' , 'touchstart' , 'pointerdown' ], moveEvent : [ 'mousemove' , 'touchmove' , 'pointermove' ], endEvent : [ 'mouseup' , 'touchend' , 'pointerup' ], vertical : false , min : null , max : null , step : null , value : null , buffer : null , stick : null , borderRadius : 10 , onInit : function ( ) { console .info( 'onInit' ) }, onSlideStart : function ( position, value ) { console .info( 'onSlideStart' , 'position: ' + position, 'value: ' + value); }, onSlide : function ( position, value ) { console .log( 'onSlide' , 'position: ' + position, 'value: ' + value); }, onSlideEnd : function ( position, value ) { console .warn( 'onSlideEnd' , 'position: ' + position, 'value: ' + value); } }); const triggerEvents = true ; slider.rangeSlider.update({ min : 0 , max : 20 , step : 0.5 , value : 1.5 , buffer : 70 }, triggerEvents);

< input type = "range" min = "0" max = "100" step = "1" data-buffer = "60" />

Internal APIs:

RangeSlider.dom; RangeSlider.functions; RangeSlider.version;

License

MIT