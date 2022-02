<range-slider> element

A customizable range slider element.

Accessible range slider custom element with keyboard support.

Follows the ARIA best practices guide on sliders.

No dependencies

Customizable styling

Touchscreen friendly

Keyboard accessible











Install

npm install range-slider-element

Usage

import 'range-slider-element' ;

< range-slider min = "0" max = "100" step = "1" > </ range-slider >

Attributes

min The minimum permitted value. The default is 0.

The minimum permitted value. The default is 0. max The maximum permitted value. The default is 100.

The maximum permitted value. The default is 100. step The stepping interval. The default is 1.

The stepping interval. The default is 1. value The value. The default is min + (max - min) / 2 .

The value. The default is . dir Directionality. The default is ltr.

Styling

Exposed CSS custom properties scoped within the range-slider element.

--value-percent - The current value in percentage, e.g. 50%

range-slider {} range-slider .thumb-wrapper {} range-slider .thumb {}

Events

input - Pointer move, value updated. Bubbles.

- Pointer move, value updated. Bubbles. change - Pointer up, value updated. Bubbles.

Browser support

Browsers without native custom element support require a polyfill.

License

MIT © André Ruffert