Get a random puppy image url.

Install

$ npm install

Usage

const randomPuppy = require ( 'random-puppy' ); randomPuppy() .then( url => { console .log(url); })

API

Returns a promise for a random puppy image url from http://imgur.com/ from https://www.reddit.com/r/puppy

Returns a promise for a random image url from the selected subreddit. Warning: We cannot promise it will be a image of a puppy!

Returns an eventemitter for getting all random images for a subreddit.

const event = randomPuppy.all(subreddit); event.on( 'data' , url => console .log(url));

Or:

const event = randomPuppy.all( 'puppies' ); Observable.fromEvent(event, 'data' ) .subscribe( data => { console .log(data); });

Notes

Node 4 or newer.

Caches results from imgur in memory.

Created for the purpose of using in a training exercise on different ways to do async in JavaScript at Opower.

License

MIT © Dylan Greene