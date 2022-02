generate a (pseudo-)random number

install

npm install random-number

usage

var rn = require ( 'random-number' ); rn();

default options

the exported function takes an option object with 3 meaningful properties

min : smallest possible value to return. defaults to 0 or max - 1 if max is defined

: smallest possible value to return. defaults to 0 or max - 1 if max is defined max : largest possible value to return. defaults to 1 or min + 1 if min is defined

: largest possible value to return. defaults to 1 or min + 1 if min is defined integer : do you want whole numbers to be returned, or not. defaults to false

Examples

all three

var rn = require ( 'random-number' ); var options = { min : -1000 , max : 1000 , integer : true } rn(options)

If you need the same (or almost the same settings many time) you can create a generator instead of passing the options over and over again

var rn = require ( 'random-number' ); var gen = rn.generator({ min : -1000 , max : 1000 , integer : true }) gen()

What is neat about generators, that you can overwrite any of the settings

generator( min, max, integer) - all arguments are optional:

var rn = require ( 'random-number' ); var gen = rn.generator({ min : -1000 , max : 1000 , integer : true }) gen( 500 ) gen( 500 , null , false )

only min

var rn = require ( 'random-number' ); var options = { min : 9874316514 } rn(options)

only max

var rn = require ( 'random-number' ); var options = { max : -9874316514 } rn(options)

only integer

var rn = require ( 'random-number' ); var options = { integer : true } rn(options)

min and max

var rn = require ( 'random-number' ); var options = { min : -10 , max : -1 } rn(options)

min and integer or max and integer