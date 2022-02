Generate beautiful random gradients

Install

$ npm install

Usage

import gradient from 'random-gradient' export default ({ name }) => { const bgGradient = { background : gradient(name) } return ( < div style = {bgGradient} > < h2 > {name} </ h2 > </ div > ) } import gradient from 'random-gradient' Vue.directive( 'random-gradient' , { inserted : function ( el ) { el.style.backgroundImage = gradient(el.title); } });

API

uid

Type: string

Required

type

Type: string

Default: diagonal

Options: diagonal , vertical , horizontal , radial



License

MIT © Bu Kinoshita